‎عقد مجلس دبي الرياضي الإجتماع التنسيقي الخاص بمناقشة مضمار ندالشبا للدراجات الهوائية، وترأس الاجتماع سعادة سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، بحضور ممثلي القيادة العامة لشرطة دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، وبلدية دبي، ومؤسسة دبي لخدمات الاسعاف، ومجموعة ميدان، وناقش الاجتماع التعاون النموذجي بين المؤسسات والدوائر الحكومية لوضع القواعد الالزامية واللوحات الإرشادية لمستخدمي مضامير الدراجات الهوائية في دبي من أجل تحقيق معاير السلامة المطلوبة أثناء التدريبات

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عقد مجلس دبي الرياضي الإجتماع التنسيقي الخاص بمناقشة مضمار ندالشبا للدراجات الهوائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفاصلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.