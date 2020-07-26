الامارات | حاكم أم القيوين يأمر بالإفراج عن عدد من نزلاء المنشآت الاصلاحية و العقابية

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شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم أم القيوين يأمر بالإفراج عن عدد من نزلاء المنشآت الاصلاحية و العقابية والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أمر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين بالإفراج عن عدد من نزلاء المنشآت الإصلاحية و العقابية فى أم القيوين ممن صدرت بحقهم أحكام بالحبس و الغرامة و يقضون عقوبات متفاوتة وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
و أعرب صاحب السمو حاكم أم القيوين عن تمنياته للمفرج عنهم بالعودة الصالحة للمجتمع و الحياه العامة.
يأتى أمر العفو عن النزلاء فى إطار حرص سموه على منح المفرج عنهم فرصة بدء حياة جديدة و إدخال السرور و البهجة إلى قلوب أسرهم و عائلاتهم خلال عيد الأضحى المبارك.
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