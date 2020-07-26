الامارات | عودة موظفي الجهات الحكومية بعجمان لمقار العمل اعتباراً من 3 أغسطس بنسبة 100%

شكرا لقرائتكم خبر عن عودة موظفي الجهات الحكومية بعجمان لمقار العمل اعتباراً من 3 أغسطس بنسبة 100% والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة الموارد البشرية بعجمان عن عودة موظفي حكومة عجمان إلى مقار العمل بنسبة 100% إعتباراً من 3 أغسطس المقبل.

جاء ذلك بناء على التعميم الذي أصدرته دائرة الموارد البشرية لكافة الجهات الحكومية بإمارة عجمان والمتضمن رفع نسبة العودة إلى مقار العمل في جميع الجهات الحكومية بنسبة 100% اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 3/ أغسطس/ 2020.

ونص التعميم على إلغاء الفئات المستثناة من العودة إلى مقار العمل وتطبيق نظام العمل عن بعد، باستثناء فئة الموظفين المصابين بأمراض مزمنة بناءً على تقرير طبي معتمد من الجهات الطبية المختصة على أن يتم اعتماده من قبل اللجنة الطبية في الإمارة والتي تحدد الأمراض المزمنة التي تستدعي العمل عن بعد ، بالإضافة إلى استمرار العمل بكافة التعاميم الصادرة سابقاً عن دائرة الموارد البشرية بشأن العمل عن بعد بما لا يتعارض مع أحكام هذا التعميم.

Advertisements

وأكدت الدائرة على ضرورة إلتزام كافة الجهات جميع الجهات الحكومية بتطبيق معايير السلامة و الإجراءات الإحترازية بما يضمن استمرارية العمل و الحفاظ على سلامة الموظفين والمتعاملين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news