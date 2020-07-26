الامارات | إقبال كبير على إجراء فحص "كورونا" في قاعة البيت متوحد بعجمان

شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال كبير على إجراء فحص "كورونا" في قاعة البيت متوحد بعجمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشهد مركز فحص مرض كورونا المستجد (كوفيد-19)، الذي افتتحته منطقة عجمان الطبية في قاعة "البيت متوحد"، الأسبوع الماضي، اقبالا كبيراً من مختلف شرائح المجتمع.

وقال مدير منطقة عجمان الطبية، حمد تريم الشامسي، أن المركز يستقبل أعداداً كبيرة من أفراد المجتمع الراغبين في عمل فحص "كورونا" منذ الساعة التاسعة صباحاً حتى الخامسة عصراً، مشيراً إلى أنه تم عمل الترتيبات اللازمة، وكذلك توفير الكوادر الفنية من أطباء وممرضين، حتى يتمكن الجمهور من عمل الفحوص بسهولة.

وطالب مدير طبية عجمان بضرورة قيام الأفراد الراغبين في عمل المسوحات بالتسجيل مسبقاً على موقع بيور هيلث، وهو: https://prereg.purehealth.ae/

وأكد مدير طبية عجمان أن قيام الأفراد بالتسجيل المسبق على الموقع المذكور له أهمية كبرى في تمكينهم من الحصول على الخدمة المطلوبة بيسر وسهولة وبوقت أسرع، حيث إن التسجيل المسبق يختصر الكثير من الوقت على المراجع وكذلك على القائمين على تقديم الخدمة في مركز فحص مرض كورونا المستجد (كوفيد-19) بقاعة "البيت متوحد".

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وأكد الشامسي أنه إضافة إلى كون هذا التسجيل يختصر الوقت فإنه يمكن المراجع من الحصول على الخدمة بسرعة، وكذلك تساهم هذه الخطوة في تحقيق مطلب التباعد الاجتماعي الذي يعد عاملاً مهماً في الوقاية من مرض "كورونا"، خصوصاً أن المركز يستقبل يومياً أعداداً كبيرة من الجمهور، سواء كانوا أفراداً أو عمال الشركات والمحال التجارية المختلفة، وأيضاً الموظفين في القطاعات الحكومية والخاصة، لذلك نأمل من الجميع أن يأخذ هذا الطلب بعين الاهتمام، لأن هدفنا النهائي أن نقدم خدمة تسعد الجميع.

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