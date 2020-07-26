أسكوت توقّع اتفاقية عالمية مع بيرو فيريتاس

أعلنت "أسكوت" المحدودة (أسكوت)، الشركة الرائدة في مجال تشغيل الشقق الفندقية حول العالم، عن توقيع اتفاقية عالمية مع مجموعة "بيرو فيريتاس" الرائدة عالمياً في مجالات الاختبار والتفتيش وإصدار الشهادات بهدف تأكيد التزام كافة فنادق محفظتها بتطبيق معايير السلامة والنظافة المعتمدة.

ومن موقعها كأول شركة مشغّلة للشقق الفندقية المخدَّمة توقّع اتفاقية عالمية مع "بيرو فيريتاس"، بدأت "أسكوت" بتطبيق المشروع في إطار برنامجها "أسكوت كيرز" الذي يركز على تسعة التزامات تضمن بيئة آمنة لموظفي وضيوف فنادق العلامة. وقد تم تطوير البرنامج الشامل "اعتماد التميّز في إجراءات السلامة والنظافة من أسكوت كيرز x بيرو فيريتاس" بالشراكة مع "أسكوت" واستناداً على خبرة "بيرو فيريتاس" الممتدة لأكثر من 190 عاماً في مجالات الاختبار والتفتيش وإصدار الشهادات المتعلقة بالصحة والنظافة والسلامة.

وإضافةً إلى الشراكة، تواصل "أسكوت" وضع إجراءات الصحة والسلامة في محور اهتماماتها من خلال اعتماد ممارسات أهّلتها للحصول على شهادات حكومية محليّة تعزز الثقة بين الضيوف، وانضم فندقا العلامة في دبي "أسكوت بارك بلايس دبي" و"سيتادينز مترو سنترال دبي" مؤخراً إلى القائمة الرسمية للوجهات الحاصلة على ختم "دبي الضمانة" الذي يتم منحه لفنادق الإمارة الملتزمة بتطبيق إجراءات السلامة والنظافة الصارمة، مؤكداً امتثالها للبروتوكولات الصحية الخاصة بالوقاية من كوفيد-19 بما ينسجم مع معايير وبروتوكولات الصحة والسلامة العالمية.



وفي معرض تعليقه على حرص "أسكوت" المتواصل على سلامة الضيوف وفريق العمل، والشراكة المبرمة مع "بيرو فيريتاس"، قال ألفريد أونج، مدير العمليات العالمية لدى "أسكوت المحدودة": "نواصل في أسكوت وضع صحة وسلامة الضيوف وفريق العمل على رأس قائمة أولوياتنا، إذ تأتي شراكتنا مع بيرو فيريتاس بالتزامن مع عودة النشاط التدريجي لحركة السفر العالمية لتمنح الضيوف فرصة التنعم بإقامةٍ آمنة وهانئة ضمن محطاتنا الفاخرة. كما تعزز هذه الخطوة ثقة العملاء برؤية "أسكوت" المتمثلة في توفير وجهات ضيافة دافئة تلبي معايير الراحة والنظافة والأمان. تتيح بيئة العمل الآمنة لفريق العمل تأدية واجباتهم والعناية بالضيوف على أكمل وجه. ونحن نتطلع لاستقبال ضيوفنا الأوفياء والروّاد الجدد في كافة فنادق علامتنا".

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ستتولى "بيرو فيريتاس" بموجب الاتفاقية إجراء عمليات تدقيق ميدانية في فنادق "أسكوت" لضمان تلبية التزامات "أسكوت كيرز" التسعة لمتطلبات برنامج "بيرو فيريتاس" الصارمة. كما سيتحقق المراجعون المختصون لدى "بيرو فيريتاس" من التزام الفنادق باتباع إجراءات الصحة والنظافة والسلامة، وتلبية أفضل الممارسات المعتمدة عالمياً فيما يخص الإجراءات الاحترازية من أجل منح "اعتماد التميز في إجراءات السلامة والنظافة من أسكوت كيرز x بيرو فيريتاس".

من جهته، قال جوليانو كاردوسو، النائب التنفيذي للرئيس، قسم السلع والصناعة والمنشآت، في منطقة آسيا المحيط الهادئ والشرق الأوسط لدى "بيرو ﻓﻴﺮﻳﺘﺎس": "يسعدنا للغاية أن نتعاون مع فنادق أسكوت حول العالم. يتيح "اعتماد التميز في إجراءات السلامة والنظافة من أسكوت كيرز x بيرو فيريتاس" للعلامة الرائدة تأكيد التزامها بتلبية معايير الصحة والنظافة والسلامة أمام الضيوف، فضلاً عن توفير بيئة عمل آمنة للموظفين من خلال اتباع نهج ثابت في جميع وجهاتها. لقد أصبح ضمان الامتثال لمعايير الصحة والنظافة والسلامة الموصى بها أولوية قصوى بالنسبة لكافة أطياف المجتمع خلال الأزمة الصحية الراهنة. لذلك، نفخر بالمشاركة في تعزيز رؤية "بيرو فيريتاس" الرامية إلى بناء عالمٍ من الثقة".



وتدير "أسكوت" البرنامج في منطقة الشرق الأوسط وتركيا ضمن 11 فندقاً، بما فيها "أسكوت التحلية جدة" و" أسكوت صاري جدة" و"سيتادينز السلامة جدة" و"سبيكترومز ريزدنس جدة" و"أسكوت رافال العُليا الرياض" و"أسكوت كورنيش الخبر" في المملكة العربية السعودية، و"سمرست بانوراما مسقط" في عمان، و"سمرست الفاتح البحرين"، و"سمرست مسلك اسطنبول" في تركيا، ووجهات العلامة بدبي "أسكوت بارك بلايس دبي" و"سيتادينز مترو سنترال دبي".