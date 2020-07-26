شنايدر إلكتريك تعين ليلى جباري مديراً عاماً لعملياتها في المغرب

أعلنت شنايدر إلكتريك، الشركة الرائدة في مجال التحول الرقمي لإدارة الطاقة والأتمتة، تعيين ليلى جباري في منصب المدير العام لعمليات الشركة في المغرب. وكانت جباري قد انضمت إلى الشركة عام 2018، تولت حينها الإشراف على دور وظيفي مزدوج تمثل في نائب الرئيس لتجربة العملاء ونائب الرئيس لعمليات المبيعات في مجموعة البلدان والجزر الناطقة بالفرنسية. وبعد ترقيتها إلى منصب المدير العام ستكون جباري أول امرأة مغربية تقود شركة متعددة الجنسيات في قطاع الطاقة والهندسة في البلاد.

وقال لوران روسيل، رئيس مجموعة أفريقيا والجزر الناطقة بالفرنسية، في شركة شنايدر إلكتريك: “منذ انضمامها إلى شنايدر إلكتريك، قادت ليلى العديد من مشاريع التحول، وتمكينت من إنشاء إنشاء وظائف وإدارات جديدة ذات أهمية كبيرة لنشاط أعمالنا وإضفاء الطابع المهني عليها في وقت قياسي. لقد تمكنت أيضاً أن تغرس ثقافة قوية وشاملة داخل فريقها".

وخلال مسيرتها المهنية التي استمرت 18 عاما، شغلت ليلى جباري عدة مناصب في العددي من الشركات الرائدة في مجالات التكنولوجيا والاتصالات مثل Intelcia،Webhelp Maroc ، وDell. وقبل أن تنضم إلى فريق عمل شنايدر إلكتريك، شغلت جباري منصب المدير التنفيذي في Altice ، وهي شركة تابعة لمجموعةIntelcia Group تخرجت جباري من المدرسة الوطنية للجسور والطرق في باريس وتحمل درجة الماجستير التنفيذية في إدارة الأعمال.

وأعربت جباري عن بالغ سعادتها لتولي المنصب الجديد، قائلةً: "إنني متحمسة للغاية حول للمباشرة في منصبي الجديد وقيادة عمليات شنايدر إلكتريك في المغرب والمساهمة في تعزيز نموها. وأعتقد أن هناك الكثير من الإمكانيات والفرص لتقديم الدعم للشركات المغربية في تحولها الرقمي، وتعزيز الطاقة المستدامة. ويسرني أن أكون أحد أفراد الجيل الذي يسعى ويعمل من أجل تعزيز ريادة بلده في مجال التقنيات الجديدة. وثمة إمكانات كبيرة لخلق اقتصاد معرفي رائد في المغرب يكون نموذجاً يُحتذى به من جانب بقية دول المنطقة".