الامارات | موعد جديد للإحاطة الإعلامية حول مستجدات كوفيد19

شكرا لقرائتكم خبر عن موعد جديد للإحاطة الإعلامية حول مستجدات كوفيد19 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت حكومة الإمارات عن موعد جديد للإحاطة الإعلامية حول مستجدات #كوفيد19 لتصبح "يوم الإثنين" من كل أسبوع، اعتباراً من يوم غد 27 يوليو 2020 تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.