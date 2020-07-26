الامارات | 313 إصابة جديدة بـ «كورونا».. و393 حالة شفاء

شكرا لقرائتكم خبر عن 313 إصابة جديدة بـ «كورونا».. و393 حالة شفاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 52 ألف فحص «كورونا» جديد، خلال الـ24 ساعة الماضية، على فئات مختلفة في المجتمع، باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وأعلنت الوزارة عن 313 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 58562 حالة.

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وأشارت إلى شفاء 393 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 51628.

وأعلنت الوزارة أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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