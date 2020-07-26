الامارات | حبس طالبة انتحلت اسم موظفة لتستأجر سيارة فارهة

شكرا لقرائتكم خبر عن حبس طالبة انتحلت اسم موظفة لتستأجر سيارة فارهة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة الجنايات في دبي بالحبس عاماً، وغرامة 30 ألف درهم بحق طالبة خليجية، احتالت على موظفة واستخدمت صورة من هويتها ورخصة قيادتها لاستئجار سيارة فارهة، وتخفت وراء النقاب لاستلامها، واحتفظت بالمركبة حتى تراكم على المجني عليها 30 ألف درهم، وفوجئت بمكالمة هاتفية من شرطة دبي لمطالبتها بسداد إيجار السيارة التي لم تستخدمها.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمة ارتكاب جنايات التزوير واستعمال محررات مزورة والاستيلاء على مال الغير.

وقالت الموظفة في تحقيقات النيابة إنها تلقت اتصالاً من شرطة دبي يفيد بأن عليها متأخرات 30 ألف درهم لشركة تأجير سيارات لحصولها على مركبة من نوع مرسيدس، فأخبرتهم بأنها لم تستأجر أي سيارة، فتم استدعاؤها إلى مقر الشرطة وعرض صورة رخصتها وهويتها عليها، فأقرت بأنهما صحيحتان وتعودان إليها، فطلبت منهم رؤية عقد التأجير، واكتشفت أن التوقيع ليس لها.

وأضافت أنها تذكرت على الفور إرسالها صورة بطاقة هويتها ورخصتها إلى امرأة خليجية لشراء سيارة من الأخيرة، لافتة إلى أن تلك المرأة احتالت عليها في عملية بيع تلك السيارة لكنها استطاعت استعادة نقودها، وأدركت لاحقاً أنها استخدمت صورة هويتها ورخصتها في الاحتيال على شركة تأجير سيارات.

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وقال موظف عربي في شركة التأجير إن امرأة هاتفته تسأل عن سيارات للإيجار، فعرض عليها عدداً منها، واختارت سيارة فارهة من نوع مرسيدس إيجارها اليومي 1200 درهم، فطلب منها رخصة القيادة والهوية عبر تطبيق «واتس أب»، فأرسلت إليه صورتيهما وإحداثية بموقع منزلها في منطقة القوز الرابعة، وحرر لها عقداً بيوم واحد، وذهب إليها فخرجت له امرأة منتقبة باعتبارها صاحبة الهوية والرخصة، وسلمها السيارة وتقاضى منها قيمة إيجار اليوم.

وأضاف الموظف أن المرأة اتصلت به لاحقاً وطلبت استئجار السيارة لمدة شهر كامل فأخبرها بأن القيمة 24 ألف درهم، فلم تمانع وأبقت السيارة بحوزتها أكثر من ثلاثة أشهر حتى تراكم عليها 75 ألف درهم، فدفعت منها 45 ألف درهم، وتبقى عليها 30 ألف درهم على أساس أنها ستسددها لاحقاً، لكنها ماطلت، فأخبرها بضرورة تسليم السيارة حتى لا يتراكم عليها مبلغ آخر، ودقق على أماكن تواجد السيارة خلال فترة استئجارها، وتوجه إلى عنوان كانت توجد به غالبية الأوقات، ثم تسلم السيارة من امرأة مسنة باعتبارها والدتها، وحرر بلاغاً ضدها في مركز الشرطة لامتناعها عن الدفع، وفوجئ بأنها منتحلة شخصية امرأة أخرى.

المتهمة دفعت 45 ألف درهم من إيجار المركبة وامتنعت عن سداد 30 ألفاً.

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