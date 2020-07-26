الامارات | 15.5 ألف مخالفة «عدم إعطاء أولوية للمشاة» بأبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن 15.5 ألف مخالفة «عدم إعطاء أولوية للمشاة» بأبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حررت مديرية المرور والدوريات في أبوظبي مخالفات لـ15 ألفاً و588 مركبة للسائقين، لعدم إعطاء الأولوية للمشاة في الأماكن المخصصة لعبورها في إمارة أبوظبي، خلال الفترة من 1 يناير حتى نهاية يونيو 2020 الماضيين، لعدم الالتزام بخفض السرعة بالقرب من خطوط عبور المشاة ومنحهم الأفضلية في العبور. ودعت شرطة أبوظبي ممثلة في مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية السائقين إلى ضرورة خفض السرعات والالتزام بإعطاء الأولوية للمشاة في الأماكن المخصصة لعبورهم.

وأكدت أن أمن وسلامة المشاة من الأولويات الاستراتيجية المهمة لشرطة أبوظبي، وحثت السائقين على الانتباه لحركة سير وعبور المشاة على الطرق المختلفة، والالتزام بخفض السرعات بالقرب من الأماكن المخصصة لعبورهم، وفي المناطق الصناعية وعلى الطرق الداخلية بالأحياء السكنية، ومنحهم الأفضلية في العبور.

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وأوضحت أن المخالفة بحق السائقين غير الملتزمين، ومنها البند 69 عدم إعطاء الأولوية للمشاة في الأماكن المخصصة للعبور، ومخالفتها 500 درهم وست نقاط مرورية.

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