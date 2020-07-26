- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الإفراج عن 203 نزلاء في المنشآت العقابية والإصلاحية بدبي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، بالإفراج عن 203 من نزلاء المنشآت العقابية والإصلاحية في دبي، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.
وأكد النائب العام لإمارة دبي، المستشار عصام عيسى الحميدان، أن أمر الإفراج الصادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يأتي في إطار حرص سموه على إدخال السرور والبهجة إلى قلوب أفراد المجتمع كافة في مختلف المناسبات الدينية والوطنية حتى إن كان هناك من حاد عن الطريق القويم؛ سعياً من سموه في مثل هذه المناسبات إلى أن يفتح نافذة أمل جديدة أمام أناس ندموا على ما اقترفوه من أخطاء في حق أنفسهم وأسرهم ومجتمعهم، ليعاودوا حياتهم كأشخاص أسوياء في إطار احترام القانون والامتثال الكامل لأحكامه، وليكونوا على قدر الثقة الممنوحة لهم للانخراط مرة أخرى في المجتمع.
وأكد أن النيابة العامة ستتخذ على الفور الإجراءات اللازمة بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، للإفراج عن المشمولين بالعفو، لتمكينهم من العودة إلى بيوتهم، والانضمام إلى أسرهم وذويهم خلال عيد الأضحى المبارك.
القرار يفتح نافذة أمل جديدة أمام أناس ندموا على أخطائهم.
اتخاذ الإجراءات اللازمة للإفراج عن المشمولين بالعفو.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | الإفراج عن 203 نزلاء في المنشآت العقابية والإصلاحية بدبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.