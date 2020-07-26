الامارات | محاكمة خليجي متهم بالهروب من دورية شرطة في الفجيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن محاكمة خليجي متهم بالهروب من دورية شرطة في الفجيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أجلت محكمة المرور في إمارة الفجيرة الحكم على خليجي متهم بالهرب من دورية الشرطة، وتزويد مركبته إلى الأسبوع المقبل لحين انتهاء الجلسات المقررة.

وجاء في لائحة الاتهام أن المتهم فرَّ من دورية الشرطة بعد أن أنذرته بالتوقف على جانب الطريق، إلا أنه لم يستجب.

وطالبت نيابة مرور الفجيرة بمعاقبة المتهم بتطبيق قانون الحبس أو تسجيل 24 نقطة سوداء في رخصة قيادته، وسحبها، بسبب هروبه من دورية الشرطة، إذ تبلغ قيمة المخالفة ‬800 درهم، إضافة إلى ‬12 نقطة مرورية «سوداء»، وحجز المركبة، و12 نقطة كمخالفة مرورية بسبب الضجيج.

وقال المتهم أمام هيئة المحكمة إنه لم يهرب من دوريات الشرطة، إذ إنه بينما كان يجوب طرقات الإمارة سمع صوت إنذار يصدر عن دورية الشرطة، ولم يكن يعلم أنها تطالبه بالتوقف بمجرد إصدارها الصوت.

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وأشار إلى أنه في هذه الأوقات خصوصاً مع الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا أصبح صوت الإنذار المخصص في مركبة الشرطة أمراً اعتيادياً، ما جعله يظن أن الإنذار ليس موجهاً له.

وأشار المتهم إلى أنه تلقى اتصالاً من مركز شرطة الفجيرة يبلغه بضرورة الذهاب للمركز، واستجاب بعد نصف ساعة، ولم يهرب.

نيابة المرور طالبت بحبس المتهم، أو تسجيل 24 نقطة سوداء في رخصته وسحبها.

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