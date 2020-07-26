الامارات | شرطة رأس الخيمة تحصل على جائزة الجهة الحكومية الرائدة

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة رأس الخيمة تحصل على جائزة الجهة الحكومية الرائدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصلت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة على جائزة الجهة الحكومية الرائدة، ضمن برنامج الشيخ صقر للتميز الحكومي، والتي تضم نخبة من المشاركات الحكومية والفردية، تم تقييمها وفقاً لعدد من معايير منظومة التميز الحكومي.

وأكد قائد عام شرطة رأس الخيمة اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي، أن وزارة الداخلية برؤية ودعم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تحرص على تعزيز سمعتها الدولية في الريادة والتميز، وتحقيق المبادرات المعلنة ضمن الأجندة الوطنية ورؤية الإمارات 2021، عن طريق إثراء عمل الأجهزة الشرطية في عملها في تعزيز الأمن والاستقرار عبر مبادرات تقنية.

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