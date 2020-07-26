الامارات | «استئناف عجمان» تنظر قضية قاتل صديقه بطعنة نافذة

شكرا لقرائتكم خبر عن «استئناف عجمان» تنظر قضية قاتل صديقه بطعنة نافذة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنظر محكمة استئناف عجمان قضية قتل عمد راح ضحيتها شاب عربي، إثر مشاجرة بينه وبين شاب يقيم معه في نفس المسكن. وكانت محكمة الجنايات قضت بإعدام المتهم، ومصادرة الأداة المضبوطة المستعملة بالقتل والهاتف.

وتشير أوراق الدعوى، إلى ورود بلاغ للشرطة بوجود حالة طعن بأحد الأبراج السكنية بعجمان، فتم الانتقال لمحل الواقعة وتبين وجود شخص في حالة نزيف،

فنقلته سيارة الإسعاف إلى المستشفى، لكنه فارق الحياة بعد وصوله.

وقال شهود في التحقيقات، أن المجني عليه والمتهم يسكنان معاً، وتناولا الخمر، بعدها سب المجني عليه المتهم بعبارات مسيئة لوالدته، ما أدى لشجار بينهما، طعن على إثره المتهم المجني عليه بسكين في صدره وهرب.

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وبسؤال المتهم في تحقيقات النيابة العامة والشرطة عن التهم التي نسبت إليه، اعترف بتناوله الخمر، وأنكر تهمة القتل العمد.

فيما قالت المحامية هند المازمي أنه تم تكليفها بالدفاع عن المتهم أمام محكمة الاستئناف بعجمان، مشيرة إلى أنها طلبت من المحكمة إعادة سماع الشهود في الجلسة المقبلة المقررة يوم 23 أغسطس المقبل.

المتهم سبَّ المجني عليه بعبارات مسيئة لوالدته، ما أدى إلى الشجار بينهما.

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