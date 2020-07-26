الامارات | «صحة أبوظبي»: حفل زفاف يصيب 20 مدعوّاً بـ «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة أبوظبي»: حفل زفاف يصيب 20 مدعوّاً بـ «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مركز أبوظبي للصحة العامة عن إصابة أكثر من 20 شخصاً نتيجة حضور حفل زفاف عائلي. ونشر المركز فيديو توعوياً لقصة واقعية، خاصة بعائلة ذهب أحد أفرادها إلى منزل أقارب لهم لتقديم واجب العزاء، وأصيب بالعدوى من شقيق المتوفى.

وأوضح المركز أن العائلة عقدت قران إحدى بناتها بعد أيام، وأقامت حفل زفاف عائلياً صغيراً، لكن أفرادها لم يلتزموا بالتباعد الجسدي، وعقب أسبوعين بدأت تظهر الأعراض، وانتشر الفيروس بين أفراد العائلة والجيران المخالطين لهم.

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