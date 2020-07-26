الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقاية

طالب قراء باستمرار حملات التوعية عبر وسائل الإعلام، بمخاطر «كورونا»، لا سيما بعدما لاحظوا أخيراً، تراجع اهتمام أفراد في محيطهم بإجراءات التعقيم والوقاية، متأثرين بأنباء تراجع الإصابات ورفع القيود على الحركة والأنشطة المختلفة.

شاطئ

اشتكت أسر عدم تمكنها من دخول شاطئ الحديرات في أبوظبي، على الرغم من حصولها على تصريح مسبق من الجهة المعنية، بدعوى عدم تجاوز الحد المسموح به، مطالبة بتنظيم عملية الدخول قبل تحرك الأفراد من منازلهم.

نقل

اشتكى صاحب عمل ما وصفه «بتجاهل» مركز النقل المتكامل في أبوظبي لشكاوى أصحاب المستودعات في منطقة إيكاد بمدينة مصفح خلف «دلما مول»، بشأن عدم وجود «باصات» تخدم عمال المنطقة، لاسيما أن المنطقة تخدم 40 مستودعاً، مؤكداً أنه وأصحاب مستودعات أخرى، تقدموا بأكثر من شكوى كي تمر «الباصات» من المنطقة، لكن من دون جدوى.

بطاقة

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اشتكى متعامل مع بنك دبي فيرست التابع لبنك أبوظبي الأول قيام البنك بإلغاء كل خدمات بطاقة الائتمان، الخاصة بالحصول على استرداد نقدي بواقع 5% فجأة ومن دون سابق إنذار. وأوضح المتعامل أنه لم يتم التوصل إلى أي حل، ولاتزال المشكلة معلقة، على الرغم من التواصل مع البنك منذ أيام عدة، وإخطار المصرف المركزي.

عربات

طلب قارئ في مدينة العين بوضع ضوابط صارمة على المتسوقين، للحد من ظاهرة ترك عربات التسوق مهملة في المناطق السكنية بجوار المجمعات التجارية، وأشار إلى أنه يتم ركنها داخل الأحياء والطرقات بطريقة قد تتسبب في وقوع حوادث سير.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

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