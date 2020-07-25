الامارات | إعادة تشكيل المجلس الاستشاري لأصحاب الهمم

شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة تشكيل المجلس الاستشاري لأصحاب الهمم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة تنمية المجتمع عبر منصاتها الرقمية عن إعادة تشكيل المجلس الاستشاري لأصحاب الهمم، مشيرة الى أهمية دور المجلس في مواصلة القيام بأعماله لتنفيذ المهام المكلف بها، والتي تتضمن متابعة وتنفيذ وتقديم الاستشارات اللازمة في سبيل تنفيذ المبادرات المعتمدة ضمن تطبيق برامج السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم.

ولم يتسنى الحصول من الوزارة على معلومات حول أسباب إعادة تشكيل المجلس، وأسماء الأعضاء الجدد والخطة المزمع تنفيذها من قبلهم، اذ أكدت الوزارة انه سيتم عن اعلان التفاصيل لاحقا.

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وكان قد أعلن أول مرة عن تشكيل المجلس الاستشاري لأصحاب الهمم في العام 2017 برئاسة الدكتور أحمد العمران الشامسي وعضوية 15 فردا من بينهم نائب رئيس مجلس نادي الثقة للمعاقين كلثم عبيد المطروشي ومدير مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية منى عبد الكريم اليافعي ومدير مركز دبي للتوحد محمد أمين العمادي والمحامية منار محمد الحمادي الموظف في هيئة كهرباء ومياه الشارقة لؤي سعيد علاي، وأستاذ مشارك في كلية التربية بجامعة زايد مختص بالتربية الخاصة الدكتور قيس إبراهيم مقداد.

ويهدف تشكيل المجلس الاستشاري لأصحاب الهمم الى اتاحة الفرصة لأصحاب الهمم بالقيام بدور هام في المتابعة مع الجهات المعنية بتفعيل محاور السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم ووضع المقترحات والآراء الخاصة بالبرامج والمبادرات لتمكين هذه الفئة المهمة، وتوعية كافة فئات المجتمع من مؤسسات وأفراد باستيعاب وفهم قدرات أصحاب الهمم الذين حققوا العديد من النجاحات في شتى المجالات.

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