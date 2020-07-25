مركز دبي المالي العالمي يستقطب فرص جديدة لتعزيز التعاون الإماراتي الصيني في قطاع التكنولوجيا المالية

أعلن مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، والموطن لأكبر منظومة لقطاع التكنولوجيا المالية في المنطقة، عن توقيع اتفاقية تعاون مع شركة "جياوزي فينتك دريموركس" Jiaozi Fintech Dreamworks واحدة من أولى مسرعات الأعمال في مجال التقنيات المالية وأكثرها ريادة وإبتكاراً.

وستمكّن هذه الاتفاقية مركز دبي المالي العالمي من مواصلة دعم دولة الإمارات في تسهيل "مبادرة الحزام والطريق" التي تشكل جزءاً محورياً من إستراتيجية المركز المالي لعام 2024 لتعزيز العلاقات مع المجتمع المالي العالمي، وزيادة حركة الوصول إلى الممر الجنوبي – الجنوبي.

وتمتلك شركة "جياوزي فينتك دريموركس" الواقعة في مدينة تشنغدو عاصمة إقليم سيتشوان وواحدة من أكبر المراكز المالية على مستوى العالم، خبرة طويلة في القطاع المالي، إذ تعد تشنغدو أول مدينة تطلق العملات الورقية في العالم، حيث تهدف الشراكة مع مركز دبي المالي العالمي لتعزيز مستقبل القطاع المالي من خلال تطوير الأدوات التي ستستخدمها الأجيال القادمة.

وجرى توقيع الاتفاقية من قبل عارف أميري الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، والسيدة وانغ جوان، رئيس مجلس إدارة "جياوزي فينتك دريموركس". وستسهم هذه الاتفاقية في تعزيز حضور شركات التكنولوجيا المالية في الإمارات والصين، كذلك الاستفادة من الفرص ذات المنفعة المتبادلة لا سيما سهولة الوصول إلى الأسواق القريبة لكلا الدولتين.

وتأسست "جياوزي فينتك دريموركس" في العام 2016، وفقاً لإرشادات بنك الشعب الصيني، والبنك المركزي لجمهورية الصين الشعبية، ومكتب تنظيم القطاع المالي المحلي، حيث تسعى الشركة إلى ضم أكثر من 300 مؤسسة تعمل في قطاع التكنولوجيا المالية وحوالي 10 آلاف موظف إلى مركزها الذي يمتد على مساحة 100 ألف متر مربع، إلى جانب الشركات المتواجدة في المركز، من بينها "هيوز آر أند دي" Huize R&D Center المدرجة في سوق ناسدك منذ فبراير 2020، وشركة "بي بي دي" BBD الناشئة والمتخصصة في مجال البيانات الضخمة، وشركة "مستر راي" Mr. Ray الشهيرة بتقنيات بلوك تشين على مستوى الصين.

وتعد دبي واحدة من أبرز المراكز العشرة الأولى في قطاع التكنولوجيا المالية على مستوى العالم، وتحتضن أول وأكبر منظومة شاملة في مجال التكنولوجيا المالية في المنطقة، الأمر الذي يسهم في تعزيز حضور مركز دبي المالي العالمي وتحقيق أهدافه الرامية إلى رسم ملامح مستقبل القطاع المالي، وهو ما تجلّى في السنوات القليلة الماضية من خلال جذب أكثر من 200 شركة تعمل في القطاع وتعدّ جزء من المنظومة المالية الرائدة والشاملة في المنطقة.

وبهذا الصدد، قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: "تواصل مدينة تشنغدو إبراز دورها كمركز مالي رائد في منطقة غرب الصين، حيث تمتلك فرصاً واعدة لشركات التكنولوجيا المالية العالمية للتوسع في الصين، في حين يتميز مركز دبي المالي العالمي بوصفه بوابة للدخول إلى أسواق منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، ليكون بذلك مثالاً يحتذى به من قبل تشنغدو لأن تكون البوابة بدورها لدخول شركات منطقة الشرق الأوسط إلى السوق الصينية والقارة الآسيوية بشكل أوسع، الأمر الذي يتطلب جهود مشتركة وتبادل الخبرات بين الجانبين لتمكين الشركات بما يسرّع من تحقيق أهداف أجندة التكنولوجيا المالية في دبي والصين."

وأضاف أميري: "يسعى مركز دبي المالي العالمي من خلال هذه الاتفاقية مع شركة "جياوزي فينتك دريموركس" للتعاون في عدة مجالات أبرزها البلوك تشين، والذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، والحوسبة السحابية."

من جانبها، قالت وانغ جوان، رئيس مجلس إدارة شركة "جياوزي فينتك دريموركس": "تعد دبي ومركز دبي المالي العالمي على وجه الخصوص، الوجهة المالية المفضلة للشركات الصينية التي تسعى لتوسيع نشاطها في الأسواق الناشئة وسريعة النمو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. وبوصفنا منصّة تتمتع بمنظومة قوية تضم المقر الإقليمي لأكبر أربعة بنوك رائدة في الصين، نحن على ثقة بأن هذه الاتفاقية ستعود بالمنفعة على مجتمع الأعمال لدينا وخلق فرص عمل جديدة، وتبادل الخبرات بين الجانبين من خلال سلسلة من ورش العمل والبرامج التدريبية وغيرها من المبادرات."

ويواصل مركز دبي المالي العالمي تحقيق النمو للشركات الصينية التي تعمل ضمن المركز، كما يعد الموطن لأكبر البنوك الصينية، حيث تضم مكاتب إقليمية لكل من بنك "آي سي بي سي" ICBC، و"بنك التعمير الصيني"China Construction Bank ، و"بنك الصين"Bank of China ، و"البنك الزراعي الصيني" Agricultural Bank of China، كما تتخذ العديد من الشركات الصينية وغيرها من الشركات المتخصصة في التكنولوجيا المالية من مركز دبي المالي العالمي مقراً لأعمالها الإقليمية، والتي تعمل أيضاً على تحقيق مساعي "مبادرة الحزام والطريق".

وتشجع شركة "جياوزي فينتك دريموركس" على تطوير حلول بلوك تشين، حيث عملت على بناء مركز جياوزي للتكنولوجيا المالية، وأنشأت معهد جياوزي لأبحاث بلوك تشين بالتعاون مع جامعة العلوم الإلكترونية والتكنولوجيا، الذي يعمل على تطوير نظريات بلوك تشين التي تهدف إلى تسريع استخدامها في القطاع.

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