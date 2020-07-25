الامارات | العثور على 5 هياكل عظمية لشباب.. تعود إلى الألف السادس قبل الميلاد

شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على 5 هياكل عظمية لشباب.. تعود إلى الألف السادس قبل الميلاد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عثرت الجهات المختصة في إمارة أم القيوين على 5 هياكل عظمية متشابكة تم اكتشافها في مقبرة العصر الحجري الحديث في موقع الشبيكة بأم القيوين، ويعود تاريخها إلى الألف السادس قبل الميلاد، حيث تبين بعد تحليل العظام "بالكربون 14"، أنها تعود إلى ذكور في مرحلة الشباب دفنوا في الفترة نفسها. وقد تم العثور على سهم من الصوان أسفل القفص الصدري للهيكل الأول ذات وضع القرفصاء يرجح أنه كان سبب وفاته. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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