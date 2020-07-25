الامارات | 313 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» و393 حالة شفاء

شكرا لقرائتكم خبر عن 313 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» و393 حالة شفاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء أكثر من 52 ألف فحص ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوص، والكشف عن 313 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» و393 حالة شفاء، ولم يتم تسجيل أي حالات وفاة اليوم. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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