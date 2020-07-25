الامارات | أكثر من 15 ألف مخالفة "عدم إعطاء أولوية للمشاة" في أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 15 ألف مخالفة "عدم إعطاء أولوية للمشاة" في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعت شرطة أبوظبي ممثلة في مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية السائقين إلى ضرورة خفض السرعات والالتزام بإعطاء الأولوية للمشاة في الأماكن المخصصة لعبورهم.

وقامت مديرية المرور والدوريات بتحرير مخالفات لنحو 15588 الف مركبة للسائقين لعدم اعطاء الأولوية للمشاة في الاماكن المخصصة لعبورها في إمارة أبوظبي خلال الفترة من ‪1 يناير‬ وحتى نهاية يونيو 2020 الماضيين، لعدم الالتزام بخفض السرعة بالقرب من خطوط عبور المشاة ومنحهم الأفضلية في العبور.

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وأكدت أن أمن وسلامة المشاة من الأولويات الإستراتيجية المهمة لشرطة أبوظبي وحثت السائقين على الانتباه لحركة سير وعبور المشاة على الطرق المختلفة، والالتزام بخفض السرعات بالقرب من الأماكن المخصصة لعبورهم وفي المناطق الصناعية وعلى الطرق الداخلية بالأحياء السكنية ومنحهم الأفضلية في العبور.

وأوضحت أن المخالفة بحق السائقين غير الملتزمين ومنها البند “69” عدم إعطاء الأولوية للمشاة في الأماكن المخصصة للعبور، ومخالفتها 500 درهم و6 نقاط مرورية.

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