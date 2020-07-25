الامارات | الشارقة: إجازة عيد الأضحى من 30 يوليو وحتى 2 أغسطس

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة: إجازة عيد الأضحى من 30 يوليو وحتى 2 أغسطس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة الموارد البشرية بالشارقة أن عطلة يوم عرفه وعيد الأضحى المبارك لدوائر وهيئات ومؤسسات حكومة الشارقة تبدأ اعتباراً من يوم الخميس تاريخ 9 ذي الحجة 1441هـ الموافق 30 يوليو 2020 ولغاية يوم الأحد 12 ذي الحجة 1441هـ الموافق 2 أغسطس 2020 على أن يستأنف الدوام الرسمي في يوم الأثنين الموافق 3 أغسطس 2020. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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