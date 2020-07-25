الامارات | في الميدان

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة تأكد الطلبة المقبلين على الدراسة الجامعية من أن مؤسسة التعليم العالي التي يرغبون في الالتحاق بها مرخصة، وبرامجها معتمدة من الوزارة، سواء كانت داخل الدولة أو خارجها، ويمكنهم التقديم على الإفادة عن المؤسسة التعليمية والبرنامج الدراسي في حال رغب الطالب الالتحاق بمؤسسة تعليم عالٍ خارج الدولة، تفادياً لأي إشكاليات قد تعيق تقدم الطالب الدراسي. وذكرت الوزارة أنه مسموح للطالب بتقديم ثلاثة طلبات إفادة كحد أقصى. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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