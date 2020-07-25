الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صلاحية

استغرب مستهلكون عدم اهتمام بعض البقالات بمراجعة تواريخ صلاحية المنتجات بمنافذها، وإزالتها من الأرفف، ما يتسبب في بيعها بالخطأ، وإعادة استرجاعها بعد اكتشاف بعض المستهلكين لانتهاء صلاحيتها.

مطبوعات

طالب سكان في مناطق مختلفة بمنع توزيع مطبوعات الدعاية الورقية على أبواب الشقق، نظراً لخطورة تداول تلك المطبوعات في نشر فيروس «كورونا».

أطفال

اشتكى سكان في عجمان من أطفال ومراهقين يركبون الدراجات الهوائية من دون أخذ الاحتياطات والإجراءات الاحترازية، وقيامهم بعبور الشوارع الحيوية بشكل عشوائي.

مساجد

أعرب قراء في منطقة مريجب في مدينة العين عن أملهم في إعادة فتح المساجد التي أغلقت أخيراً، بسبب عدم التزام المصلين ببعض الشروط، وطالبوا بمنح الإمام صلاحيات إضافية لتطبيق الاشتراطات الصحية.

مقاهٍ

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طالب مرتادون لمقاهٍ في الدولة البلديات بتشديد الرقابة عليها، بعد السماح بإعادة تقديم الشيشة، للتأكد من التزامها بالنسبة المحددة للإشغال، حيث لوحظ تجاهل بعضها الشروط.

استهتار

لاحظ قراء تزايد أعداد المستهترين بالالتزام بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا في أماكن العمل، خصوصاً من ناحية ارتداء الكمامات، وطالبوا الجهات الحكومية والخاصة بالتشدد في تطبيق تلك الإجراءات من خلال إدارات الموارد البشرية فيها، وإيقاع العقوبات بحق المخالفين.

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٠٥٠٢٢٩٩٥٥١

مرفقاً بصورة حال توافرها.

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