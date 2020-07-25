الامارات | آسيوي يعود إلى الدولة بـ 1.3 كيلوغرام من «الكريستال»

شكرا لقرائتكم خبر عن آسيوي يعود إلى الدولة بـ 1.3 كيلوغرام من «الكريستال» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتقد (آسيوي) أن إجراءات تسهيل انسيابية المسافرين خلال الظروف الراهنة مع عودة استئناف الرحلات مجدداً ستمنحه فرصة لتهريب 1.3 كيلوغرام من مادة الكريستال المخدرة، عبر مطار دبي الدولي، لكن ما غاب عن ذهنه أن جمارك دبي تفعل خطة الطوارئ في مراحل الأزمات أو ذروة السفر عبر زيادة أعداد المفتشين في كل نوبة عمل.

تعود تفاصيل القضية إلى ارتياب أحد ضباط جمارك دبي خلال تأدية عمله في مطار دبي الدولي بحقيبة أحد المسافرين أثناء مرورها على خط السير، وزادت شكوكه من خلال قراءة لغة الجسد حيث بدت علامات الارتباك على المسافر، ما حمله على طلب إحضار الحقيبة وإخضاعها للتفتيش، وخلال البحث في جوانب الحقيبة لاحظ سماكة غير طبيعية في الطبقة السفلية من الحقيبة، فشق مكان السماكة ليجد كيساً بلاستيكياً محاطاً بلاصق يحوي 1.3 كيلوغرام من مادة الكريستال المخدرة.

وقال مدير إدارة عمليات المسافرين في جمارك دبي، إبراهيم الكمالي، إن مفتشي جمارك دبي اشتبهوا في مسافر آسيوي عند قدومه إلى الدولة وعند اقتراب المسافر من منطقة الجمارك طلب منه المفتش وضع الحقائب لتفتيشها حيث تم تفريغ الحقيبة من الملابس وتمريرها على جهاز تفتيش الأمتعة، فتبين وجود طبقة بلاستيكية إضافية سرية في القاع السفلي للحقيبة وبنزعها تم العثور على كيس يحوي مادة تبين أنها مادة الكريستال المخدرة، فتم تحرير محضر ضبط وتسليم المسافر مع المضبوطات والمعلومات التي تضمنتها محاضر التحقيق إلى مكتب الإدارة العامة لمكافحة المخدرات التابع لشرطة دبي، وذلك بناءً على التعاون والتنسيق المشترك.وأضاف الكمالي أن المسافر (مقيم في الدولة) حاول استغلال عودة الرحلات لتسهيل عودة المقيمين في تهريب المواد المخدرة، ظناً منه أن الرحلات الأولى قد تشهد تسهيل إجراءات التفتيش بسبب جائحة «كوفيد-19»، ولكنه لا يعلم أن جمارك دبي تفعل خطة الطوارئ في مراحل الأزمات أو ذروة السفر عبر زيادة أعداد المفتشين في كل نوبة عمل، وكذلك بالمساندة مع الأجهزة المتطورة في الكشف عن الممنوعات.

وأشار إلى أن أن مروجي المخدرات يسعون لنشر السموم والمخدرات في مختلف دول العالم بشتى الطرق والأساليب، ومنها استغلال ظروف بعض الأفراد لتنفيذ عمليات التهريب وإغرائهم بالمال والوعود الكاذبة في محاولة منهم للتهريب عبر أساليب متنوعة، متغافلين عن الدور الكبير الذي يقوم به مفتشو جمارك دبي في التصدي لجميع الممارسات الخاطئة.

Advertisements

تعزيز الحس الجمركي

أكد مدير إدارة عمليات المسافرين في جمارك دبي، إبراهيم الكمالي، أن جمارك دبي تولي اهتماماً بالغاً بالكوادر الوطنية في مجال التفتيش، وتوفر الدعم اللازم لأداء كل الأعمال المنوطة بهم وتنظيم دورات متخصصة في كشف المخدرات وطرق وأساليب تهريبها وإخفائها.

وتزويدهم بأحدث التقنيات المتوافرة لأجهزة الفحص والتفتيش، الأمر الذي يسهم في صقل خبرة المفتشين في التعامل مع مثل هذه المحاولات والكشف عن أساليب التهريب التضليلية المعقدة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news