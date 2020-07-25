الامارات | أروقة المحاكم

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شكرا لقرائتكم خبر عن أروقة المحاكم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فوجئ رجل أعمال باختفاء مبلغ 65 ألف درهم من سيارته التي أعطاها لعامل المواقف في أحد الفنادق، فأبلغ شرطة دبي التي قبضت على المتهم واعترف بتحويل جزء من المبلغ إلى بلاده بعد سرقته مباشرة، رغم ضبطه خلال ساعات من الواقعة. وأحيل المتهم إلى النياية العامة ومنها إلى محكمة الجنايات التي باشرت محاكمته. وقال المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة إنه استلم مبلغاً مالياً من أحد الزبائن ووضعه في جيب باب سيارته، وتوجه إلى فندق بمنطقة جميرا، وترك السيارة أمام الفندق وسلم المفتاح لموظف الاستقبال، ومن ثم توجه إلى غرفته، وعندما نزل في المساء اكتشف اختفاء المبلغ.
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إعداد: محمد فودة
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