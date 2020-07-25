الامارات | تحويل حركة السير في ميدان محمد القاسمي بالشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن تحويل حركة السير في ميدان محمد القاسمي بالشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة عن تحويل حركة السير، بدءاً من اليوم، في ميدان الشيخ محمد بن سلطان القاسمي، لتنفيذ الأعمال التطويرية، دون إغلاق الميدان بشكل كامل، مع إعطاء الأولوية لحركة المرور الرئيسة عند منطقة الميدان، لضمان انسيابية الطريق، والحد من الاختناقات المرورية. تأتي أعمال التطوير كمرحلة ثانية من مشروع تطوير ميادين الإمارة، وتحويلها لتقاطعات محكومة بإشارات ضوئية دائمة، كأحد الحلول التي تعتمد عليها الهيئة للحد من مشكلات الازدحام المروري. وأكد رئيس الهيئة، المهندس يوسف صالح السويجي، تنفيذ خطة تطويرية، تشمل تطوير ميدانَي: الشيخ ماجد بن صقر القاسمي، والشيخ محمد بن سلطان القاسمي، وتحويلهما إلى تقطاعين، بكلفة 103 ملايين درهم.

وقالت مدير إدارة مشاريع الطرق في الهيئة، المهندسة فاطمة الكتبي، إن أعمال تطوير ميدان الشيخ محمد بن سلطان القاسمي، الذي يتوسط أربع مناطق سكنية: (شرقان، والمرقاب، والقادسية، والنخيلات)، تشمل إزالة وإعادة إنشاء منطقة الميدان، والطرق المؤدية له من الاتجاهات الأربعة، لزيادة السعة الاستيعابية للتقاطع، وتوزيع الحركة بصورة مثلى. وكانت أعمال تطوير ميدان الشيخ ماجد بن صقر القاسمي، الذي يتوسط أربع مناطق سكنية: (العزرة، والغافية، والفلج، والجزات)، بدأت فعلياً منذ مطلع يوليو الجاري.

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