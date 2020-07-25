الامارات | بلدية الشارقة تنظر 1600 دعوى إيجارية عن بُعد

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية الشارقة تنظر 1600 دعوى إيجارية عن بُعد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدير إدارة التنظيم الإيجاري في بلدية مدينة الشارقة، محمد حسن الحمادي، لـ«الإمارات اليوم» إن قسم فض المنازعات الإيجارية نظر في 1600 دعوى عن بُعد وأصدر أحكاماً في 1243 دعوى.

وأوضح الحمادي أنه لم يتم اتخاذ أية إجراءات بحق المستأجرين من حيث الإخلاءات ورفع الدعاوى عليهم خلال الجائحة، والتسهيل عليهم من ناحية سداد رسم الإيجارات عن طريق رابط تم تحديده وتقديم الطلبات عبر البريد الإلكتروني للعرض على القضاة.

وتابع أن الإدارة قدمت العديد من الخدمات للمراجعين، منها تخصيص بريد إلكتروني خاص لتقديم الطلبات المستعجلة وتقديم طلبات سداد بدلات الإيجار وإرسال رابط دفع إلكتروني، بحيث يسدد المستأجر بدلات الإيجار من خلاله، والنظر في الدعاوى عن طريق برامج الاتصال المرئي، وهو التقاضي عن بُعد وتسليم الأحكام عبر البريد الإلكتروني للمتعاملين.

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وأشار الحمادي إلى أن الإدارة تغلبت على جميع التحديات التي واجهتها في فض المنازعات الإيجارية عن بُعد، خصوصاً من قبل المتعاملين وعدم معرفتهم بكيفية حضور الجلسة، إلا أنه تم التواصل معهم وتقديم الشرح الكافي عن آلية العمل وكيفية استخدام برنامج الاتصال، ما أسهم في تسريع وتيرة العمل.

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