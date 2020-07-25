الامارات | حاكم عجمان يأمر بالإفراج عن 62 نزيلاً

شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم عجمان يأمر بالإفراج عن 62 نزيلاً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أمر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بالإفراج عن 62 نزيلاً بالمنشآت الإصلاحية والعقابية في القيادة العامة لشرطة عجمان، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أثبتوا حسن السيرة والسلوك خلال تنفيذهم مدة العقوبة، وانطبقت عليهم شروط العفو، وثبتت أهليتهم للتمتع به وإعفائهم من مدة المحكومية المتبقية عليهم.

ويأتي أمر الإفراج من صاحب السمو حاكم عجمان حرصاً على إدخال البهجة والأمل إلى نفوس النزلاء بصفة خاصة، وعائلاتهم وأقربائهم وأصدقائهم بصفة عامة، لتكتمل فرحة الإفراج لديهم ولمّ الشمل مع عائلاتهم وذويهم، وتأكيداً لرعاية سموه واهتمامه البالغين بأوضاع أفراد المجتمع، على اختلاف شرائحهم وأوضاعهم الاجتماعية.

وأعرب صاحب السمو حاكم عجمان عن تمنياته للمفرج عنهم بعودة صالحة وقويمة للمجتمع والحياة العامة، بعد أن أمضوا مدة عقوبتهم، ولتكتمل فرحة العيد بعودة النزلاء إلى أسرهم.

وأكد اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، أن أمر سموه بالعفو عن المحكومين يعكس حرصه على منح السجناء الفرصة ليكونوا أشخاصاً أسوياء وليلتئم شملهم مع عائلاتهم.

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وأوضح أن أمر سموه يؤكد إحساساً عميقاً بأهمية أن يتمتع الإنسان بحريته، وأن تظل أبواب العودة مفتوحة للتراجع عن الأخطاء، والاستفادة من الدروس والعبر التي مرّ بها السجناء خلال الفترة الماضية، لتكون سبيلاً إلى الاستقامة والتوبة النصوح في حياتهم.

وأعرب عن تمنياته بأن تكون فترة العقوبة كافية لإصلاحهم وعودتهم للمجتمع، كأشخاص أسوياء يقومون بدورهم في خدمة الوطن، مؤكداً مباشرة إجراءات الإفراج لعودة المفرج عنهم إلى أسرهم قبل حلول عيد الأضحى.

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