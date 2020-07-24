"طيران الإمارات" تغطي تكاليف "كوفيد-19" الطبية والحجر للمسافرين من وإلى دولة الإمارات وحول العالم

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أطلقت طيران الإمارات مبادرة رائدة من شأنها تعزيز الثقة بالسفر الدولي. وتتضمن المبادرة الأولى من نوعها على مستوى العالم، تغطية مجانية لمسافريها تشمل تكاليف العلاج الطبي والحجر المتعلقة بـ"كوفيد-19" عند سفرهم على رحلات الناقلة من وإلى دولة الإمارات العربية المتحدة وحول العالم.

وتتيح المبادرة لعملاء طيران الإمارات السفر هذا الصيف بثقة تامة، مع إمكانية المطالبة باسترداد نفقاتهم الطبية حتى 150 ألف يورو وتكاليف الحجر الصحي بمبلغ 100 يورو يومياً لمدة 14 يوماً، في حال تم تشخيصهم بـ "كوفيد-19" أثناء سفرهم بعيداً عن بلدانهم.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: "نعمل وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتوجيهات سموه بتعزيز الثقة بالسفر الدولي، ونحن على يقين من أن الناس يتوقون إلى السفر مع إعادة دول العالم فتح حدودها تدريجياً، لكنهم ينشدون المرونة والثقة في حالة حدوث شيء غير متوقع أثناء سفرهم ومكوثهم خارج بلدانهم".

وأضاف سموه: "وضعت طيران الإمارات تدابير وإجراءات وقائية واحترازية على كافة المستويات لضمان النظافة والسلامة في كل خطوة من رحلة العميل، كما حدّثت شروط الحجز لتوفير المرونة. أما الآن، فإننا نرتقي إلى المستوى التالي، بتوفير تغطية مجانية لعملائنا تشمل نفقات كوفيد-19 الطبية وتكاليف الحجر الصحي عند سفرهم. إنه استثمار ضخم من جانبنا، لكننا نضع عملاءنا أولاً، ونثق في أنهم سيرحبون بهذه المبادرة التي تمنحهم الثقة وتشجعهم على اتخاذ قرار السفر".

تغطية "كوفيد-19" للسفر الدولي لأول مرة

تقدم طيران الإمارات تغطية تكاليف العلاج الطبي والحجر المتعلقة بـ"كوفيد-19" مجاناً لعملائها بغض النظر عن وجهتهم أو الدرجة التي يسافرون فيها، وتسري هذه التغطية على الفور لجميع العملاء الذين يسافرون على رحلات الناقلة حتى 31 أكتوبر (تشرين الأول) 2020 (اكتمال الرحلة الأولى في أو قبل 31 أكتوبر 2020). وسوف تبقى التغطية سارية لمدة 31 يوماً بدءاً من سفر أول قطاع من الرحلة، ما يعني أن العملاء يمكنهم الاستمرار في الاستفادة من هذا الضمان حتى لو تابعوا سفرهم إلى مدينة أخرى بعد وصولهم إلى وجهتهم مع طيران الإمارات.

وتبدأ طيران الإمارات توفير التغطية للمسافرين فوراً من لحظة هذا الإعلان، وما على أي عميل يتم تشخيص إصابته بـ"كوفيد-19" أثناء سفره سوى الاتصال بخط ساخن خاص لتلقي المساعدة والتغطية. ولا يحتاج العملاء إلى التسجيل أو ملء أي نماذج قبل سفرهم، كما أنهم غير ملزمين باستخدام هذه التغطية.

وتوفر طيران الإمارات رقم الخط الساخن وتفاصيل تغطية نفقات "كوفيد-19" الطبية والحجر الصحي على www.emirates.com/COVID19assistance.

المرونة والضمان

مع إعادة الكثير من دول العالم فتح حدودها تدريجياً خلال الصيف، أجرت طيران الإمارات مراجعة شاملة لسياسات الحجز لتوفر للعملاء مزيداً من المرونة والثقة لتخطيط سفرهم. ويمكن للعملاء الذين تتعطل خطط سفرهم بسبب القيود على الرحلات أو السفر ذات الصلة بـ"كوفيد-19"، الاحتفاظ بتذاكرهم، التي ستمتد صلاحيتها إلى 24 شهراً، وإعادة الحجز للسفر في وقت لاحق، أو طلب قسائم سفر يمكنهم استخدامها لشراء منتجات طيران الإمارات مستقبلاً، أو طلب استرداد ما دفعوه باستخدام نموذج خاص على موقع طيران الإمارات الشيكي أو عن طريق وكلاء سفرهم.

وتخدم طيران الإمارات حالياً أكثر من 50 وجهة ضمن شبكتها، ما يتيح لعملائها السفر بسهولة وأمان عبر دبي بين مختلف المدن في الأميركتين وأوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة حوض المحيط الهادئ الآسيوية.

دبي ترحب بزوارها: يمكن للعملاء من شبكة طيران الإمارات الآن السفر إلى دبي، حيث فتحت المدينة أبوابها أمام الزوار، من السياح ورجال الأعمال، مع بروتوكولات جديدة للسفر الجوي تحمي صحة وسلامة الزوار والمجتمعات. لمزيد من المعلومات حول متطلبات دخول الزوار الدوليين إلى دبي ، تفضلوا بزيارة: www.emirates.com/flytoDubai

الصحة والسلامة أولاً: تطبق طيران الإمارات مجموعة شاملة من الإجراءات في كل خطوة من الرحلة لضمان سلامة عملائها وموظفيها على الأرض وفي الأجواء، بما في ذلك توزيع علبة النظافة، التي تحتوي على أقنعة وقفازات ومناديل مطهرة ومضادة للبكتيريا على جميع العملاء مجاناً. لمزيد من المعلومات حول هذه الإجراءات والخدمات المتاحة في كل رحلة ، تفضلوا بزيارة: www.emirates.com/yoursafety

قيود السفر: تذكّر طيران الإمارات عملاءها أن القيود التي تفرضها غالبية دول العالم على السفر لا تزال سارية المفعول، وأنها ستقبل المسافرين على رحلاتها إذا كانوا يلبّون شروط الدخول إلى الدولة التي يتوجهون إليها. www.emirates.com/wherewefly

المواطنون والمقيمون: يمكن لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين زيارة الموقع www.emirates.com/returntoDubai للاطلاع على أحدث متطلبات السفر.