الامارات | أبوظبي تعيد افتتاح المزيد من الحدائق والشواطئ العامة

شكرا لقرائتكم خبر عن أبوظبي تعيد افتتاح المزيد من الحدائق والشواطئ العامة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي عن إعادة افتتاح المزيد من الحدائق والشواطئ العامة في أبوظبي والعين والظفرة بنسبة 40% من طاقتها الاستيعابية، ضمن المرحلة الثالثة من إعادة افتتاح المرافق، وذلك بعد فترة مطولة من عمليات التعقيم.

وأكدت الدائرة أنه سيتم فحص حرارة زوار المرافق عبر كاميرات حرارية عند المداخل، وأنه ينبغي ألا يتجاوز عدد أفراد المجموعة الواحدة أربعة أشخاص كحد أقصى، منوهةً بضرورة ارتداء جميع مرتادي الشواطئ الكمامات.

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