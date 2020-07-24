الامارات | 668 إصابة و40 وفاة بـ«كورونا» في مصر

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شكرا لقرائتكم خبر عن 668 إصابة و40 وفاة بـ«كورونا» في مصر والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 24 يوليو 2020
قالت وزارة الصحة والسكان المصرية، امس الخميس، إنها سجلت 668 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد،و 40 حالة وفاة .
وذكر المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد، في بيان، أن عدد مَن تماثلوا للشفاء من المرض ارتفع 991 حالة إلى 31066. وأضاف: «إجمالي العدد الذي تم تسجيله حتى اليوم، هو 90413 حالة، من ضمنهم 31066 حالة تم شفاؤها، و4480 حالة وفاة».
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كانت السلطات المصرية فرضت في منتصف مارس إجراءات العزل العام لمكافحة انتشار الفيروس، بما في ذلك حظر التجول ليلاً، وحظر التجمعات العامة الكبيرة، وإغلاق المطاعم والمسارح. ورفعت معظم هذه الإجراءات منذ أواخر يونيو .
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