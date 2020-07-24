الامارات | ضبط 2075 دراجة نارية وهوائية مخالفة بالشارقة في أسبوع

شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 2075 دراجة نارية وهوائية مخالفة بالشارقة في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد رئيس قسم المباحث والضبط المروري بإدارة المرور والدوريات في شرطة الشارقة، المقدم محمد الشحي، بضبط 2075 دراجة نارية وهوائية مخالفة خلال الأسبوع الأول من إطلاق حملة مرورية بالتعاون مع البلدية وشركة «بيئة».

وأوضح أن الحملة تهدف إلى تفادي الحوادث المرورية التي قد تقع نتيجة قيادة الدراجات النارية والهوائية بطيش وتهور على الطرق الرئيسة والفرعية، ما يعرّض حياتهم وحياة مستخدمي الطريق للخطر.

وأشار الشحي إلى أن الحملة أسفرت عن ضبط 742 دراجة نارية، و1333 دراجة هوائية، لافتاً إلى أنه سيتم إتلاف الدراجات المخالفة بالتعاون مع شركة بيئة.

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وأكد على استمرارية الحملة بهدف تعزيز السلامة المرورية على الطريق، من خلال ضبط المخالفين من سائقي هذه الدراجات، ممن يتعمدون القيادة بصورة تشكل خطورة على حياتهم، إلى جانب الإزعاج الذي تسببه هذه الدراجات للأهالي والسكان في المناطق السكنية المختلفة،داعياً مستخدمي الدراجات النارية والهوائية إلى ضرورة استخدام الدراجات الصالحة للسير على الطريق برخص سارية، إلى جانب اتخاذ تدابير السلامة الكافية لحمايتهم، من بينها استخدام الخوذة لحماية الرأس، والسترة الفوسفورية لتسهيل رؤيتهم من قبل السائقين، والالتزام بقواعد السير والمرور.

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