الامارات | مواطن ينقذ 4 أطفال من الغرق في رأس الخيمة

شكرا لقرائتكم خبر عن مواطن ينقذ 4 أطفال من الغرق في رأس الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنقذ مواطن من سكان مدينة الرمس في رأس الخيمة أربعة أطفال مواطنين تعرضوا للغرق أول من أمس في خور الرمس، إثر دخولهم منطقة تيارات بحرية وسقوطهم في حفرة بالخور، وتمكن المواطن من الوصول إليهم بقاربه السريع وانتشلهم من الغرق.

وتفصيلاً، قال المواطن جاسم راشد رجب، موظف في وزارة الداخلية، إنه ذهب في رحلة صيد أول من أمس، وأثناء عودتهم إلى مرسى الصيادين في الرمس ظهراً تلقى عبر الاتصال اللاسلكي بلاغاً من أحد أصدقائه يفيد بوجود أربعة أطفال جرفتهم مياه البحر وتعرضوا للغرق وبحاجة لعملية إنقاذ سريعة.

وأضاف «عند تلقي البلاغ كنت في مرسى الصيادين، ولم أشاهد أحداً في البحر في طريق العودة، إلا أنني لاحظت وجود مركبات على شاطئ الخور الأمر الذي لفت انتباهي وجعلني أتوجه مسرعاً باتجاه المكان».

وأوضح رجب: «عندما اقتربت شاهدت أربعة أطفال يصارعون الأمواج وفي حال غرق، وكان بينهم طفل قصير متشبث بطفلين آخرين والمياه وصلت إلى فمه».

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وأشار إلى أن الأطفال كانوا يقاومون الأمواج، والمياه وصلت إلى أعناقهم، بعدما جرفتهم الأمواج إلى الداخل بسبب التيارات البحرية وحدوث الجزر في ذلك الوقت، ما أدى إلى وصولهم إلى منطقة بها حفرة تمت بفعل أحد المشروعات القديمة قبل سنوات، الأمر الذي أدى إلى تعرضهم للغرق.

وتابع أنه فور صوله إليهم سحب الطفل الصغير الذي كان لا يتجاوز 11 سنة، ونقله إلى القارب، ثم بدأ في سحب الثلاثة الآخرين الواحد تلو الآخر، ثم نقلهم جميعاً إلى الشاطئ حيث كان الطفل الصغير يعاني التعب والإرهاق نتيجة ابتلاعه كمية من المياه، إضافة إلى تعرض الثلاثة الآخرين للتعب نتيجة مقاومتهم الأمواج.

وذكر رجب أنه تم نقل الطفل إلى سيارة إسعاف كانت متوقفة في المكان، حيث أجريت الإسعافات الأولية له، وتم فحص الثلاثة الآخرين للتأكد من سلامتهم، لافتاً إلى أن أول من شاهد الأطفال الأربعة داخل البحر يطلبون النجدة مواطنة تدعى (أم منذر) كانت تقف على باب منزلها المطل على خور الرمس، وقامت على الفور بإبلاغ الجهات المختصة التي بدورها عممت البلاغ على جميع المتواجدين في البحر من صيادين ورجال الإنقاذ.

وقال رجب إن مصادفة وجوده بقرب المكان أسهمت في إنقاذ الأطفال الأربعة لأن أي تأخر في عملية إنقاذهم كان سيعرضهم للخطر.

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