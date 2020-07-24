الامارات | مخالفة 4000 سائق لعدم الالتزام عند فتح «ذراع قف»

شكرا لقرائتكم خبر عن مخالفة 4000 سائق لعدم الالتزام عند فتح «ذراع قف» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خالفت إدارات المرور على مستوى الدولة 4393 سائقاً، العام الماضي بسبب، عدم التوقف أثناء مشاهدة إشارة «قف» الخاصة بحافلات نقل طلبة المدارس، فيما خالفت في الفترة ذاتها 265 من سائقي الحافلات المدرسية، لعدم الالتزام بفتح إشارة «قف» وبتعليمات وإرشادات المرور، بحسب إحصاءات وزارة الداخلية.

وحذّرت إدارات المرور في الدولة من خطر تجاوز ذراع «قف»، إذ يتسبب في حوادث تعرض حياة الطلبة للخطر عند الصعود والنزول من الحافلة، مشددة خلال العامين الدراسيين الفائتين من عمليات الضبط من خلال الدوريات الشرطية ومباحث المرور لضبط ومخالفة السائقين غير الملتزمين، وتطبيق المادة (91) المستحدثة في قانون السير المرور الاتحادية، بشأن عدم الوقوف التام عند فتح ذراع «قف» للحافلات المدرسية، إذ تبلغ قيمتها 1000 درهم و10 نقاط مرورية، وتطبيق المادة رقم (90) من قانون السير والمرور بمخالفة سائقي الحافلات المدرسية بغرامة 500 درهم وست نقاط، في حالة عدم التزامهم بفتح إشارة «قف» في حالة صعود الطلاب ونزولهم من الحافلة.

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وكثّفت شرطة أبوظبي من حملات التوعية لقائدي المركبات وسائقي الحافلات المدرسية حول آلية استخدام ذراع «قف» الجانبية عند صعود ونزول الطلاب من الحافلة، وحالات الوقوف للمركبات عند تشغيل إشارة «قف» في الحافلات المدرسية، إذ بينت أنه في الطرق المفردة يتم التوقف الكامل لجميع المركبات السائرة في كلا الاتجاهين، بمسافة لا تقل عن خمسة أمتار، أما في الطرق المزدوجة فيتم التوقف الكامل لجميع المركبات السائرة في اتجاه سير المركبة بمسافة لا تقل عن خمسة أمتار.

وأظهر استطلاع لشرطة أبوظبي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن 76% من مستخدمي الطرق يدركون كيفية التعامل الصحيح مع إشارة «قف»، والغرامة المترتبة على عدم الالتزام بالتوقف التام بمركباتهم أثناء صعود ونزول طلاب المدارس.

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