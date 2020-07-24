الامارات | الإمارات تعيد 73 من مواطنيها ومرافقيهم إلى الوطن

شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تعيد 73 من مواطنيها ومرافقيهم إلى الوطن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أجلت وزارة الخارجية والتعاون الدولي من دولة قطر، عبر دولة الكويت، وصولاً إلى دولة الإمارات، 41 مواطناً إماراتياً و32 مرافقاً، وشملت عملية الإجلاء الحالات الإنسانية وكبار السن والحوامل وذوي الأمراض المزمنة.

وتولي الإمارات العربية المتحدة الأولوية القصوى للم شمل أفراد العائلات الإماراتية الذين تباعدوا نتيجة تعليق بعض الرحلات الجوية والإغلاق الجزئي لمطارات بعض الدول، بسبب التداعيات الناجمة عن جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19).وثمّن وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، خالد عبدالله بالهول، تعاون دولة الكويت الشقيقة وجهودها في إتمام الإجلاء لمواطني دولة الإمارات على متن الخطوط الجوية الكويتية، مؤكداً حرص قيادة وزارة الخارجية والتعاون الدولي على ضمان سلامة مواطني الدولة.

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