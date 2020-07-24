الامارات | ملتقى «أصحاب الهمم» يناقش تحديات «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن ملتقى «أصحاب الهمم» يناقش تحديات «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ناقش ملتقى افتراضي نظمه مجلس زايد لأصحاب الهمم التابع لجمعية الفجيرة الاجتماعية تحت عنوان «أصحاب الهمم في مواجهة كورونا»، أبرز التحديات التي تواجه أصحاب الهمم مع جائحة كورونا، وأوصى باستمرار التعلم عن بُعد لهم عقب انتهاء الجائحة، وتقديم حصص التقوية والاختبارات القصيرة، خصوصاً للحالات الحرجة.وحضر الملتقى رئيس الجمعية خالد الظنحاني، ونائبة الرئيس مديرة الملتقى هدى الدهماني، وعدد من المختصين والأهالي ومجموعة من الخبراء.

وناقش الملتقى أبرز التحديات التي تواجه أصحاب الهمم في زمن كورونا وكيفية تحويلها إلى فرص فريدة.وقال الظنحاني إن أصحاب الهمم حققوا كثيراً من الإنجازات الرياضية والتعليمية والوظيفية والقيادية، محلياً وعالمياً، ومجتمعنا مليء بقصصهم المتحدية.

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