الامارات | إعفاء الأطفال المسافرين دون 12 عاماً من فحص «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن إعفاء الأطفال المسافرين دون 12 عاماً من فحص «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، عن إعفاء الأطفال أقل من 12 سنة، والأطفال من ذوي الإعاقات الشديدة والمتوسطة من فحص «كوفيد-19» (بي سي آر)، مشيرتين إلى تحديث الفترة الزمنية الخاصة بنتيجة فحص «PCR» السلبية لجميع القادمين عبر مطارات الدولة، التي يجب ألّا تتعدى 96 ساعة منذ تاريخ الفحص، وذلك بدلاً من 72 ساعة، كما تم الإعلان سابقاً.

وكانت دولة الإمارات أعلنت عن إلزامية إجراء فحص «كوفيد-19» (بي سي آر) على جميع القادمين عبر مطارات الدولة من مواطنين ومقيمين وسياح ومسافري «الترانزيت»، وذلك بغض النظر عن الدولة القادمين منها، على أن يتم تطبيق هذا القرار للفحص المسبق قبل القدوم إلى الدولة، اعتباراً من الأول من أغسطس المقبل حداً أقصى، مع عدم الإخلال بما تم الإعلان عنه مسبقاً من إجراءات الفحص الإلزامي عند الوصول إلى مطارات الدولة.

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وأكدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، أنه يتعين على جميع المغادرين عبر مطارات الدولة لدول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والدول التي تتطلب إجراء فحص «كوفيد-19» (بي سي آر)، القيام بالفحص المسبق قبل الصعود على متن الطائرة، ويأتي ذلك في ضوء الجهود المبذولة للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم، والحدّ من انتشار فيروس «كورونا المستجد».

- تطبيق قرار الفحص المسبق قبل القدوم إلى الدولة، اعتباراً من الأول من أغسطس المقبل.

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