الامارات | 254 إصابة جديدة بـ «كورونا» و494 حالة شفاء

شكرا لقرائتكم خبر عن 254 إصابة جديدة بـ «كورونا» و494 حالة شفاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 54 ألف فحص جديد عن فيروس «كورونا» المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية. وكشفت عن 254 حالة إصابة جديدة بالفيروس من جنسيات مختلفة، وجميعها مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 57 ألفاً و988 حالة. ولفتت إلى شفاء 494 حالة جديدة، وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 50 ألفاً و848 حالة، ولم يتم تسجيل أي حالة وفاة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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