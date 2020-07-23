الامارات | فحوص مجانية لـ «كورونا» في عجمان وأم القيوين ورأس الخيمة

شكرا لقرائتكم خبر عن فحوص مجانية لـ «كورونا» في عجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت المناطق الطبية في عجمان وأم القيوين ورأس الخيمة عن تخصيص وافتتاح عدد من المراكز الصحية والمستشفيات، لإجراء فحص «كوفيد-19» مجاناً للمواطنين والمقيمين، من خلال الحجز المسبق عبر الهاتف.

وأكد مدير منطقة عجمان الطبية، حمد تريم الشامسي، الانتهاء من الترتيبات اللازمة لافتتاح مركز فحص لفيروس «كورونا» في قاعة «البيت متوحد»، الذي باشر استقبال المواطنين والمقيمين في عجمان أمس، مشيراً إلى أن فريقاً طبياً متخصصاً يعمل على إجراء الفحوص يومياً، من الساعة التاسعة صباحاً حتى الخامسة مساءً. وبيّن أن الطاقة الاستيعابية اليومية للمركز تصل إلى أكثر من 2000 شخص.

وأضاف الشامسي أنه تم اختيار قاعة «البيت متوحد»، نظراً إلى أهمية الموقع وسهولة الوصول إليه. وتابع أن نتائج الفحص السلبية سترسل على الهواتف، وفي حال وجود نتائج إيجابية، ستتم متابعة أصحابها من خلال مركز الطب الوقائي في عجمان.

وأفادت منطقة أم القيوين الطبية، متمثلة في المراكز الصحية والطب الوقائي ومستشفى أم القيوين، بأن على الراغبين من المواطنين والمقيمين في إجراء الفحص المجاني الاتصال مسبقا لحجز موعد.

وأشارت إلى تخصيص عدد من المراكز لإجراء الفحص، شرط الاتصال المسبق لحجز موعد، هي: مركز الخزان الصحي، مركز السلمة الصحي، مركز فلج المعلا الصحي، مركز الراعفة الصحي في الفترة الصباحية يومي الإثنين والأربعاء، مركز الطب الوقائي للفحص، ومستشفى أم القيوين.

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وبدوره، أكد قائد عام شرطة رأس الخيمة، اللواء علي عبدالله النعيمي، افتتاح سبعة مراكز صحية، وأربعة مستشفيات، إضافة إلى مركز الطب الوقائي، والفرق الطبية المتنقلة، ومدرسة الشيخ سعود الخيرية في منطقة المعيريض، لإجراء فحوص مجانية لـ«كورونا» للمواطنين والمقيمين، والعاملين في المنشآت التجارية والقطاعات الصناعية والإنشائية وخدمات التوصيل وغيرها، في إطار جهود الحكومة وإجراءاتها الاحترازية للحفاظ على صحة الجمهور والكشف المبكر عن المصابين بالفيروس، وتحقيق السلامة في بيئة العمل.

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فحص «كورونا» في قاعة «البيت متوحد» يومياً.

- فريق طبي يجري الفحوص يومياً من التاسعة صباحاً حتى الخامسة مساءً.

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