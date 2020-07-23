الامارات | محمد بن راشد يهنئ مواطنين بزواجهما البسيط

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يهنئ مواطنين بزواجهما البسيط والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، شابين مواطنين بمناسبة زواجهما البسيط.

وقال سموه في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“: هدى أهلي هنأتها بحصولها على المركز الأول في الثانوية العامة 2012.. تنهي هدى رسالة الدكتوراة الآن في البلاستيكيات الالكترونية من جامعة إمبريال كوليدج في لندن..ومحمد العامري ينهي رسالة الدكتوراة في الجينوم من كلية لندن الجامعية..مبروك زواجكما البسيط.. بكوادرنا التخصصية يعلو الوطن.

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وقالت المواطنة هدى أهلي في تغريدة عبر حسابها على "تويتر": لازلت أذكر اتصالكم طويل العمر الذي كان دافعاً لبداية مشواري ولتحقيق حلمي ورد جزء بسيط من جميل هذا البلد، حفظكم الله لنا وشكراً على أحلى مفاجأة.

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