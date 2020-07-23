الامارات | الإمارات تعيد 73 من مواطنيها ومرافقيهم إلى أرض الوطن سالمين

شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تعيد 73 من مواطنيها ومرافقيهم إلى أرض الوطن سالمين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تولي الإمارات العربية المتحدة الأولوية القصوى للم شمل أفراد العائلات الإماراتية الذين تباعدوا نتيجة تعليق بعض الرحلات الجوية والإغلاق الجزئي لمطارات بعض الدول بسبب التداعيات الناجمة عن جائحة كورونا المستجد /كوفيد-19/.

و تواصل دولة الإمارات اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان عودة رعاياها إلى عائلاتهم في الدولة حيث قامت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بعملية إجلاء جوية لمواطني الدولة و مرافقيهم من دولة قطر عبر دولة الكويت وصولا إلى دولة الإمارات و الذين بلغ عددهم 41 مواطنا إماراتيا و32 مرافقا.. وشملت عملية الإجلاء الحالات الإنسانية و كبار السن و الحوامل و ذوي الأمراض المزمنة.

و ثمن سعادة خالد عبدالله بالهول، وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي تعاون دولة الكويت الشقيقة و جهودها المقدرة في إتمام عملية الإجلاء لمواطني دولة الإمارات على متن الخطوط الجوية الكويتية.. وأكد حرص و متابعة قيادة وزارة الخارجية و التعاون الدولي على سير العمل على أكمل وجه وذلك لضمان سلامة مواطني الدولة وصحتهم.

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