الامارات | 4 أيام إجازة عيد الأضحى في القطاع الخاص

شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أيام إجازة عيد الأضحى في القطاع الخاص والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن الفترة من 9 إلى 12 من ذي الحجة 1441 هجرية الموافقة 30 يوليو الجاري وحتى 2 أغسطس المقبل، إجازة مدفوعة الأجر لجميع العاملين في منشآت ومؤسسات وشركات القطاع الخاص في الدولة بمناسبة وقفة عرفة وعيد الأضحى المبارك. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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