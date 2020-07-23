الامارات | ضبط 2075 دراجة نارية وهوائية مخالفة خلال 7 أيام بالشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 2075 دراجة نارية وهوائية مخالفة خلال 7 أيام بالشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد رئيس قسم المباحث والضبط المروري بإدارة المرور والدوريات بشرطة الشارقة المقدم محمد الشحي أنه تم ضبط 2075 دراجة نارية وهوائية مخالفة خلال الأسبوع الأول من إطلاق الحملة المرورية بالتعاون مع بلدية مدينة الشارقة وشركة "بيئة".

وأوضح المقدم الشحي أن الحملة تهدف إلى تفادي الحوادث المرورية، التي قد تقع نتيجة قيادة الدراجات النارية والهوائية بطيش وتهور على الطرق الرئيسة والفرعية بإمارة الشارقة، ما يؤدي إلى تعرض حياتهم وحياة مستخدمي الطريق للخطر.

وأشار رئيس قسم المباحث والضبط المروري بإدارة المرور والدوريات بشرطة الشارقة، أن الحملة أسفرت عن ضبط 742 دراجة نارية، و 1333 دراجة هوائية، لافتاً إلى أنه سيتم إتلاف الدراجات المخالفة بالتعاون مع شركة بيئة.

Advertisements

وأكد المقدم الشحي على استمرارية الحملة، بهدف تعزيز السلامة المرورية على الطريق، من خلال ضبط المخالفين من سائقي هذه الدراجات، ممن يتعمدون القيادة بصورة تشكل خطورة على حياتهم، إلى جانب الإزعاج الذي تسببه هذه الدراجات للأهالي والسكان في المناطق السكنية المختلفة.

ودعا مستخدمي الدراجات النارية والهوائية إلى ضرورة استخدام الدراجات الصالحة للسير على الطريق برخص سارية، إلى جانب اتخاذ تدابير السلامة الكافية لحمايتهم، ومن بينها استخدام الخوذة لحماية الرأس، والسترة الفوسفورية لتسهيل رؤيتهم من قبل السائقين، والالتزام بقواعد السير والمرور.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news