الامارات | توسعة نطاق فحوصات كوفيد 19 لتشمل موظفي حكومة الشارقة وأسرهم مجاناً

شكرا لقرائتكم خبر عن توسعة نطاق فحوصات كوفيد 19 لتشمل موظفي حكومة الشارقة وأسرهم مجاناً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت دائرة الموارد البشرية بالشارقة عن توسيع نطاق تنفيذ فحوصات الكشف المبكر عن إصابات فيروس كورونا "كوفيد 19" المستجد لتشمل موظفي حكومة الشارقة وأسرهم. وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة و وقاية المجتمع متمثلة في منطقة الشارقة الطبية و شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة).

ونظمت الفحوصات ليتم إجراؤها مجاناً لكافة موظفي دوائر وهيئات ومؤسسات حكومة الشارقة المواطنين والمقيمين وعوائلهم ، وذلك في مقر اكسبو الشارقة ومقر نادي الشارقة للقولف والرماية.

وأعرب عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية الدكتور طارق سلطان بن خادم عن شكره لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة؛ على توجيهاته بتنفيذ الفحص الطبي لكافة موظفي حكومة الشارقة المواطنين والمقيمين.

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وحول متابعة الفحوصات أوضح مدير مكتب رئيس دائرة الموارد البشرية بالشارقة سيف عبيد دعيفس المهيري أن الدائرة حرصت على توسعة وزيادة نطاق الفحوصات في الإمارة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" والمخالطين لهم. وذلك في إطار دعم جهود الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تتخذها حكومة الشارقة لرفع معدل الاستجابة واحتواء هذه الأزمة العالمية، وتسخير جميع الإمكانات لتعزيز السلامة العامة .

وبين أن الدائرة نظمت مسبقاً فحوصات الكشف المبكر عن الفيروس و الذين باشروا أعمالهم من المكاتب مع مراحل العودة المتدرجة لمقار العمل التي أقرتها حكومة الشارقة.

وأكد حرص الدائرة على بذل كافة الجهود التي تسهم في اتخاذ التدابير الوقائية التي تضمن الحد من انتشار الفيروس. وأبرزها زيادة وتوسيع نطاق الفحوصات في إمارة الشارقة. والنجاح في الكشف المبكر وحصر الحالات. وأضاف أن مراكز الفحص تستخدم تقنيات متقدمة في هذا المجال ، وتتبع أقصى الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة كافة المتواجدين من عدم التزاحم والتباعد الجسدي وارتداء القفازات والالتزام بتغطية الأنف والفم بالكمامات.

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