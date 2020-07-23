كريم تستأنف خدمة تأجير الدراجات الهوائية فى دبي

كشفت كريم، التطبيق الشامل الأول من نوعه في المنطقة، عن إعادة إطلاق خدمة كريم بايك لتأجير الدراجات الهوائية في دبي لمنح العملاء فرصة الاستمتاع من جديد بوسيلة التنقل المفضّلة لديهم.
وتعتبر قيادة الدراجات الهوائية وسيلة نقل بديلة هامة في جميع أنحاء العالم؛ مما دفع كريم إلى الارتقاء بمستوى معاييرها العالمية من حيث خطوات عملية التعقيم التي تعتمدها، لضمان سلامة وموثوقية الخدمة كإحدى وسائل التنقل المتاحة أمام العملاء في دبي.
وفيما يلي التعليمات والمبادئ التوجيهية الجديدة التي اعتمدتها الشركة لضمان سلامة الخدمة:
التعقيم اليومي لكافة الدراجات المستخدمة: ستعمل فرق كريم الميدانية بشكل يومي على تنظيف وتعقيم كافة الدراجات، باستخدام مجموعة من مواد التعقيم الرائدة في القطاع.
توفير القفازات المخصصة للاستخدام مرة واحدة في كافة المحطات: بإمكان المستخدمين، الذين لا تتوفر معهم قفازات واقية، الحصول عليها بكل سهولة من أجهزة التوزيع المنتشرة في كافة المحطات؛ إذ يُشترط على كافة الراغبين بركوب الدراجات ارتداء القفازات الواقية عند استخدام الخدمة.
توفير بخاخات التعقيم لضمان السلامة: عملت كريم على إضافة بخاخات المعقم المعتمدة من القطاع ليستخدمها راكبو الدراجات لتنظيف الدراجة.
توفير أجهزة توزيع لمعقمات اليدين: تم تزويد كافة المحطات بأجهزة لتوزيع معقمات اليدين، ليتمكن راكبو الدراجات من استخدامها قبل وبعد كُل رحلة.
وحرصت الشركة من جانبها على الإبقاء على أسعار الخدمة عند 20 درهم إماراتي لليوم الواحد، و50 درهم إماراتي للعضوية لمدة أسبوع، و75 درهم إماراتي للعضوية الشهرية، و420 درهم إماراتي للعضوية السنوية (أقل من درهمين في اليوم الواحد).
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