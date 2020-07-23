"حول الإمارات" تفتتح فرعها الجديد في "سيتي لاند مول"

افتتحت "حول الإمارات للمفروشات المنزلية"، العلامة التجارية المحلّية الرائدة في مجال الأثاث الداخلي والخارجي على صعيد المنطقة متجرها الجديد في "سيتي لاند مول" ، أكبر وجهة للتسوق والترفيه والتي تقع بجوار القرية العالمية.

مع 19 متجرًا في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي ، تتطلع العلامة المحلّية إلى تعزيز تجربة عملائها وعروضها من خلال هذا المتجر الجديد في الإمارات العربية المتحدة ، باستثمار 5 ملايين درهم إماراتي ويمتد على مساحة 36000 قدم مربع. تحتل صالة العرض الجديدة موقع استراتيجي ، حيث يمكن الوصول إليها بسهولة من قبل المقيمين في المناطق المحيطة السريعة النمو. منها المرابع العربية ، دبي لاند ، ند الشبا ، موتور سيتي وواحة دبي للسيليكون ، بالإضافة إلى العديد من المشاريع طور التنفيذ مثل المرحلة الثانية من المرابع العربية ، فالكون سيتي ، المدينة المستدامة ومدن ، مما يضمن اتصال سريع وسهل مع بقية المدينة وخارجها.

تتطلع "حول الإمارات للمفروشات المنزلية" من خلال متجرها الجديد لخدمة سكان المناطق المجاورة ، بمجموعة استثنائية تثير الإعجاب ،والتي تضم الأثاث والديكور المنزلي لتلبية احتياجاتهم وتفضيلاتهم المتميزة بأسعار تنافسية وأفضل قيمة مقابل النقود.

تم توزيع المتجر بشكل جيد ، ليضم أقسام تضم الأرائك ، وغرف الطعام ، وغرف النوم ، وغرف المعيشة ، وأثاث الأطفال ، والأثاث الخارجي ، وأدوات المطبخ وتشكيلة واسعة من الاكسسوارات من أجل حياة مريحة ، سيجد العملاء كل ما يحتاجونه لتحقيق منزل الاحلام. يعرض المتجر أيضًا السجاد ، والمفارش ، والإضاءة ، والمفروشات الناعمة وأكثر من ذلك بكثير ، حيث يجد العملاء جميع الأساسيات المنزلية الضرورية تحت سقف واحد.

ضمن رؤية "حول الإمارات للمفروشات المنزلية" لراحة للعملاء ، تم تخصيص في فرع "سيتي لاند مول" نقطة لاستلام المشتريات عبر الإنترنت.

يأتي إفتتاح صالة العرض الجديدة كجزء من الخطط التوسعية الطموحة لعلامة "حول الامارات للمفروشات المنزلية" بهدف الوصول المريح لأكبر عدد ممكن من عملائها المحتملين. و قال محمد كاتاوالا، المدير المالي للمجموعة ، "لقد بذلت "حول الإمارات للمفروشات المنزلية" جهدًا مستمرًا لتكون قريبة قدر الإمكان من عملائها. لتقدم مجموعات واسعة من المنتجات ذات جودة لا مثيل لها وبأسعار معقولة. وكجزء من هذه الجهود ، من المتوقع افتتاح المزيد من المتاجر خلال الأشهر الستة المقبلة. يهدف متجرنا الأخير إلى تقديم أكثر الأنماط شيوعًا بأسعار وجودة استثنائية، سيكون تركيزنا الرئيسي في فرع "سيتي لاند مول" على تقديم منتجات تستغل المساحات وموجهة لتقيد الحلول الذكية. واضاف السيد محمد كاتاوالا "القيمة المضافة التي تركز على العملاء. جزء لا يتجزأ من مهمتنا هو ضمان تجارب تسوق استثنائية للعملاء من خلال متاجرنا الجديدة والمجددة. ومن خلال افتتاح متاجر جديدة ، نأمل في تحقيق نمو بنسبة 15٪ بحلول نهاية عام 2020.

يتضح من خططها الأخيرة أن "حول الإمارات للمفروشات المنزلية" تتجه نحو التقدم ؛ بفضل استراتيجيات النمو الطموحة والمبادرات المبتكرة لدفع العلامة التجارية إلى الأمام وضمان أنها تحظى بمكانة خاصة في قلوب العملاء القدامى والجدد. تسوق للحصول على أفضل أثاث عصري ، وإكسسوارات الديكور المنزلي في أي من متاجر "حول الإمارات للمفروشات المنزلية" أو تسوق عبر الإنترنت على www.panemirates.com



"حول الامارات للمفروشات المنزلية"

"حول الامارات للمفروشات المنزلية"، الأولى في دولة الإمارات العربية المتحدة، والوجهة الأكثر تفضيلاً للأثاث المنزلي، تستمر في ابتكار المنتجات وعروض الخدمة، كما تواصل تأكيد أنها توأم معاني السهولة والأسلوب المعاصر والراحة ، في ما خص أفكار الديكورات المنزلية، منذ 28 عاماً. حالياً، تمتلك "حول الإمارات للمفروشات المنزلية" 19 صالة عرض على امتداد دول مجلس التعاون الخليجي،مع خطط مستقبلية للتوسع وإفتتاح 5 صالات عرض إضافية في هذا العام.

تشتهر "حول الإمارات للمفروشات المنزلية"بالجودة الفائقة لمنتجاتها ، وتجربة تسوق رائعة في المتجر وخدمة ما بعد البيع الجيدة ، وتضمن الريادة من خلال مجموعاتها من أنماط وأذواق الأثاث المتنوعة.

وتفخر "حول الامارات للمفروشات المنزلية" بقدرتها على تقديم تشكيلاتها الجديدة بصورةٍ متواصلة والتي تجمع بكفاءة بين تنوع الأسعار وتعدد التصاميم.

عندما تحتاج قريباً إلى إعادة ترتيب ديكور بيتك، أو حين تجذب نظرك واحدة من قطع تشكيلاتنا، فقط قم بالتوجه إلى فريق الخبراء لدى "حول الإمارات للمفروشات المنزلية"، ليزودوك، من خلال خبرتهم، بكل ما تريد معرفته.مع وعد "حول الإمارات للمفروشات المنزلية"، كن على ثقةٍ كاملة بأنك تحصل على القيمة الحقيقية لما تشتريه.

السير في صالة عرض"حول الإمارات للمفروشات المنزلية" يشبه إلى حد كبير الدخول إلى متجر للحلوى. ستذهب مع شيء مثير للاهتمام! سواء كان الأثاث أو الإكسسوارات أو الديكور المنزلي - لكل مساحة وزاوية في منزلك كما في الهواء الطلق ، ستساعدك مجموعة "حول الإمارات للمفروشات المنزلية" دائمًا على جمع بعض الأفكار الرائعة لتزيين منزلك.

يقع متجرنا المميز في البرشاء ، دبي ، على مساحة 300000 قدم مربع ، وهو أكبر متجر اثاث في الإمارات العربية المتحدة. عندما تتسوق لدى "حول الإمارات للمفروشات المنزلية"، كن مطمئنًا على أنك تحصل على الجودة الرائعة والقيمة مقابل المال وأفضل سعر مضمون.

"حول الإمارات للمفروشات المنزلية" الرقم المجاني: 800 726 ، الموقع الإلكتروني: www.panemirates.com



تقع صالات عرض "حول الامارات للمفروشات المنزلية" في المواقع التالية":



‏* "حول الامارات للمفروشات المنزلية": ‏الشارقة، صالة العرض في الوحدة، خلف صالة عرض تويوتا

* "حول الإمارات للمفروشات المنزلية": دبي، البرشا، شارع أم سقيم

* "حول الإمارات للمفروشات المنزلية": دبي، مزهر, شارع الخرطوم, بجانب محطة اينوك

* "حول الامارات للمفروشات المنزلية": دبي فستيفال سيتي، طابق الميزانين‏

* "حول الامارات للمفروشات المنزلية": دبي،مركز برجمان

* "حول الامارات للمفروشات المنزلية": دبي،سيتي لاند

* "حول الامارات للمفروشات المنزلية": دبي، المدينة مول، القصيص، الطابق الثاني

‏* "حول الامارات للمفروشات المنزلية": دبي فستيفال بلازا

* "حول الامارات للمفروشات المنزلية": مُلحق دبي فستيفال سيتي الجديد

* "حول الامارات للمفروشات المنزلية": أبوظبي، طريق المطار القديم، زاوية شارع الفلاح، مقابل بنك بنك أبوظبي الأول

* "حول الامارات للمفروشات المنزلية": أبوظبي، الشهامة، "ديرفيلدز مول"، الطابق الثالث

* "حول الامارات للمفروشات المنزلية": أبوظبي، "مول المركز التجاري العالمي"، الطابق الأول

‏* "حول الإمارات للمفروشات المنزلية": العين، منطقة المعترض، دوار الجبل

‏* "حول الامارات للمفروشات المنزلية": العين، الرمال مول

* "حول الامارات للمفروشات المنزلية": ‏رأس الخيمة، الحمرا مول، الطابق الأول

‏* "حول الامارات للمفروشات المنزلية": ‏الفجيرة، شارع محمد بن مطر

* "حول الإمارات للمفروشات المنزلية": سلطنة عُمان، مسقط، منطقة الخوير، زاخر مول

* "حول الإمارات للمفروشات المنزلية": سلطنة عُمان، مسقط، الحيل الشمالي- طريق الخدمات

* "حول الإمارات للمفروشات المنزلية": سلطنة عُمان، صلالة

الفروع المعلنة في خطة التوسع

* "حول الامارات للمفروشات المنزلية": أبوظبي،كابيتال مول ، المصفح ، أبوظبي