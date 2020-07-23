الامارات | «الصحة» تعلن عن 494 حالة شفاء جديدة لمصابين بمرض كوفيد-19

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تسجيل 494 حالة شفاء جديدة لمصابين بمرض كوفيد-19، وتعافيها التام من الأعراض، وبذلك يصل إجمالي حالات الشفاء في الدولة 50,848 حالة. وأعلنت الوزارة عن إجراء أكثر من 54 ألف فحص جديد ضمن خطط توسيع نطاق الفحوصات في الدولة، وتسجيل 254 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ إجمالي الحالات المسجلة في الدولة 57,988 حالة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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