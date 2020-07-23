الامارات | فحوص مجانية لفيروس "كورونا" دون مواعيد مسبقة لسكان عجمان

شكرا لقرائتكم خبر عن فحوص مجانية لفيروس "كورونا" دون مواعيد مسبقة لسكان عجمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتحت منطقة عجمان الطبية مركز فحص مرض كورونا المستجد (كوفيد 19) في قاعة "البيت متوحد"، لإجراء فحوص مجانية لجميع السكان بالإمارة، إضافة للسياح والزوار الراغبين بذلك، إذ تستمر الفحوص لغاية الأول من شهر سبتمبر المقبل، بواقع 2000 فحص يومياً.

وخلال جولة ميدانية لـ "الإمارات اليوم" بالمركز، لوحظ إقبال كبير من الفئات المجتمعية لإجراء الفحوص، إضافة إلى إمكانية عمل الفحص دون تسجيل أو أخذ موعد مسبق، وذلك للتسهيل على الأفراد.

ورصدت "الإمارات اليوم" أهم الإجراءات المتبعة التي تبدء باستقبال الأفراد وإعطائهم التعليمات بضرورة التباعد الاجتماعي والحرص على لبس القفازات والكمامات، وبعدها تسجيلهم وإدخال بياناتهم، ومن ثم إجراء الفحوصات لهم من قبل فريق مخصص، حيث لا تتجاوز مدة الفحص الدقيقة الواحدة.

وقال مدير منطقة عجمان الطبية، حمد تريم الشامسي إنه تم الانتهاء من كافة الترتيبات اللازمة لافتتاح المركز الذي باشر استقبال كافة المواطنين والمقيمين بعجمان من يوم أمس، مشيراً إلى أن هناك فريق طبي متخصص يعمل على إجراء الفحوصات، لافتاً إلى أن العدد مفتوح ولا توجد طاقة استيعابية معينة للفحوصات، إذ سيستمر الفحص بشكل يومي من الساعة 9 صباحاً حتى 5 مساءً.

وبين أن الطاقة الاستيعابية لعمل الفحوصات المجانية اليومي تصل لأكثر من 2000 شخص يوميا من جميع فئات المجتمع، مبيناً بأن هذا الرقم قابل للزيادة، وذلك بفضل الفرق الاستقصائية والتي تعمل على أخذ الفحوصات بشكل سريع، مشيراً إلى أن السكان بإمكانهم زيارة المركز دون حجز موعد مسبق إذا لم يتمكنوا من التسجيل عبر المنصات المتاحة لهذا الأمر.

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وأضاف الشامسي أنه تم اختيار قاعة "البيت متوحد" نظرا لأهمية الموقع وسهولة الوصول اليه إضافة إلى توفر احتياجات المراجعين سواء كانوا أفرادا أو عمال شركات مثل مواقف السيارات والقاعات الكبيرة التي تستوعب الأعداد الكبيرة من المراجعين.

وبين أن إقامة هذا المركز يأتي تحقيقا لتوجيهات الدولة وقيادتها في الاهتمام بالمحافظة على صحة أفراد المجتمع من مرض كورونا المستجد ، وأيضا ضمن اهتمام وزارة الصحة ووقاية المجتمع، في توفير خدمات فحص كورونا لجميع أفراد المجتمع بما فيهم عمال المؤسسات والشركات المختلفة، حيث تعد هذه الفحوصات من الإجراءات الوقائية والاحترازية المهمة في تحقيق السلامة في بيئة العمل، حيث أن عملية المسح الميداني تسهم في السيطرة على الوباء والانتهاء منه.

وذكر مدير منطقة عجمان الطبية أنه تم توفير كافة الاحتياجات اللازمة لعمل الفحوصات ، ويمكن التسجيل على موقع: www.prereg.purehealth.ae لتسهيل الحصول على الفحص عند الحضور للمركز مباشرة ودون تأخير ، وأن هذا المركز سيقدم خدماته مجانا لكافة أفراد المجتمع، وسترسل نتائج الفحص على هواتفهم المسجلة ، وبالنسبة لحالات النتائج الإيجابية سيتم متابعتهم من خلال مركز الطب الوقائي بعجمان.

وطالب حمد الشامسي مدير طبية عجمان جميع أفراد المجتمع الالتزام ببرامج الوقاية واتخاذ التدابير الاحترازية للوقاية من هذا المرض ، مؤكدا على ضرورة التزام أصحاب المنشآت التجارية بتنفيذ بروتوكولات الوقاية، وأبرزها برامج التعقيم وتطبيق التباعد الجسدي، وتوجيه العاملين لديها لعمل مسح مرض كرونا في هذا المركز لمحاصرة الوباء وتحقيق السلامة الشاملة لجميع أفراد المجتمع.

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