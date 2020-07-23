الامارات | أم القيوين: إجازة عيد الأضحى من 30 يوليو إلى 2 أغسطس

شكرا لقرائتكم خبر عن أم القيوين: إجازة عيد الأضحى من 30 يوليو إلى 2 أغسطس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر الديوان الأميري بأم القيوين التعميم رقم (5) لسنة 2020 بشأن عطلة عيد الأضحى المبارك للدوائر المحلية في إمارة أم القيوين. ونص التعميم على أن تكون عطلة عيد الأضحى المبارك لجميع الدوائر المحلية بالإمارة اعتباراً من يوم الخميس 9 من ذي الحجة 1441 هـ الموافق 30-7-2020، وحتى يوم الأحد 12 ذي الحجة 1441 هـ الموافق 2-8-2020، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الاثنين 13 ذي الحجة 1441 هـ الموافق 3-8-2020. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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